телерадиокомплекс президента РК
    05:53, 25 Апрель 2026 | GMT +5

    Трамп снял мораторий на смертную казнь и разрешил расстрелы в США

    Министерство юстиции США объявило о мерах по возобновлению и расширению применения смертной казни на федеральном уровне, передает Kazinform со ссылкой на американское ведомство.

    Минюст возвращает протокол казни с использованием смертельной инъекции, применявшийся в предыдущий президентский срок Трампа, и допускает альтернативные способы исполнения приговора, включая расстрел.

    Исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш заявил, что прежняя администрация не обеспечила исполнение наказаний в отношении наиболее опасных преступников, включая террористов, убийц детей и лиц, совершивших нападения на сотрудников полиции.

    — При президенте Трампе Министерство юстиции вновь соблюдает закон и стоит на стороне жертв, — сказал он.

    Принятые решения реализуют указ Трампа, подписанный в первый день после вступления в должность, в котором Министерству юстиции предписывалось активнее добиваться вынесения смертных приговоров и ускорить их исполнение.

    Ведомство отменило мораторий, введенный при Джо Байдене, и уже санкционировало требование смертной казни по 44 делам. В девяти случаях соответствующее решение принято лично исполняющим обязанности генпрокурора, в том числе по делам, связанным с участниками группировки MS-13, обвиняемыми в убийстве федерального свидетеля.

    Министерство также опубликовало доклад о состоянии федеральной системы исполнения смертных приговоров, где подтверждается допустимость использования пентобарбитала. Федеральному бюро тюрем США было поручено оценить возможности расширения или переноса федерального «коридора смерти», а также создания дополнительных площадок для исполнения приговоров с учетом новых методов.

    Среди планируемых изменений — ограничение права осужденных подавать прошения о помиловании до завершения всех судебных процедур и пересмотр внутренних регламентов с целью ускорения рассмотрения дел.

    Критики отмечают, что США остаются одной из немногих развитых стран, где сохраняется смертная казнь. При администрации Байдена действовал мораторий, введенный из-за рисков, связанных с применяемыми методами. В конце срока Байден помиловал 37 из 40 заключенных, ожидавших исполнения приговора на федеральном уровне.

    Сара Болат
