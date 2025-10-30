Трамп снижает китайские пошлины после встречи Си Цзиньпином

Выступая перед журналистами на борту президентского самолета по пути обратно в Вашингтон, Трамп заявил, что пошлины на китайский экспорт будут снижены с 57% до 47%, сообщает AXIOS.

Президент США заявил, что на «удивительной» встрече было принято «множество решений» и что спор по поводу редкоземельных металлов теперь «урегулирован», передает CNBC.

Трамп отметил, что достиг с Китаем соглашения о поставках редкоземельных металлов, условия которого будут пересматриваться каждый год.

Пошлины на фентанил будут снижены с 20% до 10%. В свою очередь, Пекин будет «прилагать все усилия, чтобы остановить распространение фентанила» и возобновит закупки американской сои и другой сельскохозяйственной продукции.

Трамп сообщил, что стороны будут вести переговоры с Nvidia и другими компаниями о продаже чипов Китаю.

По словам президента США, Тайвань не обсуждался.

Отмечается, что на данный момент Трамп не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары в размере 100%.

Трамп информировал, что в апреле посетит Пекин, а затем Си Цзиньпин прилетит в США.

Китай официально не подтвердил эти сведения.

Ранее сообщалось, что Китай возобновляет закупки сои в США.