Трамп снижает китайские пошлины после встречи Си Цзиньпином
Президент Дональд Трамп после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее согласился снизить пошлины на товары из Китая в обмен на обязательства Пекина закупать соевые бобы из США, разрешить экспорт редкоземельных металлов и принять жесткие меры в отношении фентанила, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.
Выступая перед журналистами на борту президентского самолета по пути обратно в Вашингтон, Трамп заявил, что пошлины на китайский экспорт будут снижены с 57% до 47%, сообщает AXIOS.
Президент США заявил, что на «удивительной» встрече было принято «множество решений» и что спор по поводу редкоземельных металлов теперь «урегулирован», передает CNBC.
Трамп отметил, что достиг с Китаем соглашения о поставках редкоземельных металлов, условия которого будут пересматриваться каждый год.
Пошлины на фентанил будут снижены с 20% до 10%. В свою очередь, Пекин будет «прилагать все усилия, чтобы остановить распространение фентанила» и возобновит закупки американской сои и другой сельскохозяйственной продукции.
Трамп сообщил, что стороны будут вести переговоры с Nvidia и другими компаниями о продаже чипов Китаю.
По словам президента США, Тайвань не обсуждался.
Отмечается, что на данный момент Трамп не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары в размере 100%.
Трамп информировал, что в апреле посетит Пекин, а затем Си Цзиньпин прилетит в США.
Китай официально не подтвердил эти сведения.
Ранее сообщалось, что Китай возобновляет закупки сои в США.