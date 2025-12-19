Трамп смягчил ограничения на использование марихуаны в США

— Политика моей администрации заключается в расширении исследований медицинской марихуаны и каннабидиола (CBD), чтобы лучше информировать пациентов и врачей. Крайне важно сократить разрыв между текущим использованием медицинской марихуаны и медицинскими знаниями о рисках и преимуществах, — говорится в приказе.

По словам президента, указ не делает каннабис легальным на всей территории страны.

— Это никоим образом не легализует марихуану и не санкционирует ее использование в качестве рекреационного наркотика. Указ направлен на помощь людям, страдающим от хронической боли, — сообщил Дональд Трамп.

Трамп также дал понять, что не готов легализовать употребление каннабиса в рекреационных целях.

— Никогда не стоит употреблять сильнодействующие запрещенные вещества в рекреационных целях, если только врач не порекомендует вам это по медицинским показаниям, просто не делайте этого, — добавил Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что каннабис в США относится к той же категории, что и героин, экстази и ЛСД. Распоряжение Трампа предписывает перевести его в категорию III, которая определяется Управлением по борьбе с наркотиками как вещество «с умеренным или низким потенциалом физической и психологической зависимости».