    11:05, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Трамп смягчил ограничения на использование марихуаны в США

    Дональд Трамп подписал указ об ускоренной переклассификации каннабиса, что позволит Управлению по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США (FDA) изучить возможности его применения в медицинских целях, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    Фото: publichealth.jhu.edu

    — Политика моей администрации заключается в расширении исследований медицинской марихуаны и каннабидиола (CBD), чтобы лучше информировать пациентов и врачей. Крайне важно сократить разрыв между текущим использованием медицинской марихуаны и медицинскими знаниями о рисках и преимуществах, — говорится в приказе.

    По словам президента, указ не делает каннабис легальным на всей территории страны.

    — Это никоим образом не легализует марихуану и не санкционирует ее использование в качестве рекреационного наркотика. Указ направлен на помощь людям, страдающим от хронической боли, — сообщил Дональд Трамп.

    Трамп также дал понять, что не готов легализовать употребление каннабиса в рекреационных целях.

    — Никогда не стоит употреблять сильнодействующие запрещенные вещества в рекреационных целях, если только врач не порекомендует вам это по медицинским показаниям, просто не делайте этого, — добавил Дональд Трамп.

    Ранее сообщалось, что каннабис в США относится к той же категории, что и героин, экстази и ЛСД. Распоряжение Трампа предписывает перевести его в категорию III, которая определяется Управлением по борьбе с наркотиками как вещество «с умеренным или низким потенциалом физической и психологической зависимости».

