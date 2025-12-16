РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:40, 16 Декабрь 2025 | GMT +5

    Трамп может изменить статус марихуаны в США

    Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность пересмотра классификации марихуаны в менее опасный наркотик, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    марихуана
    Фото: Anadolu Ajansı

    Как пишет FOX Business, рассматривается издание указа о переводе марихуаны в категорию III контролируемых веществ.

    — Мы рассматриваем такую возможность. Многие люди хотят, чтобы произошла реклассификация, потому что это позволит провести огромное количество исследований, которые невозможно провести без реклассификации, — заявил Дональд Трамп.

    В настоящее время марихуана включена в категорию I контролируемых веществ, что ставит ее в один ряд с героином, экстази и пейотом. Это означает, что она не имеет медицинского применения. В Список III контролируемых веществ входят тайленол, кодеин, кетамин и тестостерон.

    Если марихуану исключат из списка I и переведут в категорию III контролируемых веществ, то купить и продать каннабис станет значительно проще, а индустрия с его применением станет более прибыльной. При этом отмечается, что федеральное наказание за употребление и хранение марихуаны сохранится.

    Более 40 штатов легализовали медицинскую марихуану, а 24 штата и округ Колумбия также легализовали марихуану для рекреационного использования.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане легализовали выращивание конопли для промышленных нужд.

    Теги:
    Мировые новости США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают