Трамп может изменить статус марихуаны в США

Как пишет FOX Business, рассматривается издание указа о переводе марихуаны в категорию III контролируемых веществ.

— Мы рассматриваем такую возможность. Многие люди хотят, чтобы произошла реклассификация, потому что это позволит провести огромное количество исследований, которые невозможно провести без реклассификации, — заявил Дональд Трамп.

В настоящее время марихуана включена в категорию I контролируемых веществ, что ставит ее в один ряд с героином, экстази и пейотом. Это означает, что она не имеет медицинского применения. В Список III контролируемых веществ входят тайленол, кодеин, кетамин и тестостерон.

Если марихуану исключат из списка I и переведут в категорию III контролируемых веществ, то купить и продать каннабис станет значительно проще, а индустрия с его применением станет более прибыльной. При этом отмечается, что федеральное наказание за употребление и хранение марихуаны сохранится.

Более 40 штатов легализовали медицинскую марихуану, а 24 штата и округ Колумбия также легализовали марихуану для рекреационного использования.

Ранее сообщалось, что в Казахстане легализовали выращивание конопли для промышленных нужд.