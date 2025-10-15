РУ
    19:12, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Пять предприятий лицензировали для выращивания технической конопли в Казахстане

    В Казахстане легализовали выращивание конопли для промышленных нужд. Лицензии выданы пяти юридическим лицам, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Pexels

    В пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что Комитетом по противодействию наркопреступности выданы лицензии на культивирование растений с нулевым содержанием ТГК исключительно для промышленных целей.

    Разрешения получили пять юридических лиц: одно в Астане, два в Алматы и по одному в Караганде и Костанае.

    По данным Минпрома, в Казахстане планируют развивать полный производственный цикл — от выращивания до переработки и выпуска готовой продукции в различных отраслях. После официальной легализации и принятия соответствующих подзаконных актов начнется работа по привлечению инвесторов в данную сферу. Выпускаемая продукция будет реализовываться как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

    Уже стартовали два инвестиционных проекта по выращиванию и переработке конопли в Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

    Ранее были утверждены правила выращивания конопли. 

    Посевные площади должны находиться не менее чем в 2 км от населенных пунктов, автодорог и иных сельхозкультур. Обязательна защитная зона с четкими границами, ограждение (сетчатое или колючая проволока), один въезд/выезд и круглосуточная охрана.

    Максимальное содержание ТГК в сухой массе растения, разрешенного к культивированию, установлено на уровне до 0,3%. Для посева допускаются только сорта конопли, включенные в Государственный реестр и прошедшие государственное сортоиспытание. Подробнее о сортах — здесь.

