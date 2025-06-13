Где в Казахстане будут использовать промышленную коноплю

Как сообщили в Министерстве промышленности и строительства РК, промышленная конопля востребована на мировом рынке, особенно в текстильной отрасли. Волокна растения используют для производства пряжи, которая может заменить хлопок и синтетические волокна, а также для создания тканей в сочетании с хлопком, шерстью и шелком.

Помимо этого, техническая конопля применяется в пищевой, фармацевтической, бумажной промышленности, при производстве пластика, кормов для животных, а также в строительстве.

В Казахстане планируют развивать полный производственный цикл — от выращивания до переработки и выпуска готовой продукции в различных отраслях. После официальной легализации и принятия соответствующих подзаконных актов начнется работа по привлечению инвесторов в данную сферу. Выпускаемая продукция будет реализовываться как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Уже стартовали два инвестиционных проекта по выращиванию и переработке конопли в Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

В ведомстве также отметили, что промышленная конопля успешно используется более чем в 30 странах. Крупнейшими производителями являются Китай и другие страны Азии, которые контролируют около 70% общемирового рынка конопли. В Узбекистане, например, легализовали выращивание технического каннабиса в 2020 году. Там реализуется масштабный инвестиционный проект с участием иностранных компаний. В России, согласно данным за 2023 год, более половины продукции из конопли приходится на пищевую отрасль.

Напомним, норма о легализации производства конопли в промышленных целях предусмотрена в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сфере деятельности органов внутренних дел».

В МВД заверили, что промышленная конопля практически не содержит тетрагидроканнабинола (ТГК), поэтому не обладает наркотическим воздействием. Также ведомство будет осуществлять контроль на всех этапах — от производства до конечной реализации.





