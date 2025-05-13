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    13:29, 13 Май 2025 | GMT +5

    Контроль будет четырехкратный — МСХ о легализации технической конопли

    Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов разъяснил цель легализации промышленной конопли в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    наркотики
    Фото: Michael Fischer/pexels

    В ходе брифинга в Правительстве журналисты поинтересовались, нет ли опасений, что под видом технической конопли будут выращивать наркосодержащую.

    — В первую очередь, будут регулироваться сорта конопли, которые будут разрешены к производству на территории Казахстана. Соответственно, сорта не должны относиться к наркосодержащим, либо к конопле, из которой могут быть произведены какие-либо наркотические вещества, либо та же самая медицинская конопля. Это техническая конопля, где содержание так называемого ТГК очень низкое либо вообще отсутствует, — сказал вице-министр.

    Он также отметил, что в ходе производства будут проводиться лабораторные исследования со стороны судебной экспертизы.

    — Соответственно, выращенный урожай будет находиться под регулированием. При поступлении на переработку также будут проводиться лабораторные исследования со стороны службы судебной экспертизы. Ни один грамм наркосодержащей конопли на производство не попадёт. В ходе выращивания также со стороны органов внутренних дел будет проводиться контроль — будут браться пробы в хаотичном порядке. В случае выявления нарушений урожай будет уничтожаться. Таким образом, будет обеспечен четырёхкратный контроль за производством со стороны государства. Никакого производства наркосодержащей конопли лицензиаты даже не смогут осуществлять. Поэтому опасений нет, — подчеркнул Азат Султанов.

    Напомним, ранее в Мажилисе рассматривали законопроект, направленный на легализацию культивирования технического каннабиса в промышленных целях.

    Теги:
    Легализация. Приватизация Минсельхоз
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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