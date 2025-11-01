РУ
    04:35, 01 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Трамп рассказал о реновации ванной Линкольна в Белом доме

    Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил о завершении реновации ванной Линкольна в Белом доме, раскритиковав ее предыдущий облик в стиле ар-деко, предает агентство Kazinform.

    Белый Дом
    Фото:history.com/articles/white-house

    — Я отреставрировал ванную комнату Линкольна в Белом доме. В 1940-х годах ее отреставрировали в стиле ар-деко с зеленой плиткой, что было совершенно неуместно в эпоху Линкольна, — написал глава Белого дома, опубликовав фотографии нынешнего состояния комнаты.

    Следом Трамп опубликовал еще несколько постов с фотографиями проделанной работы.

    Стоит отметить, что ванная и спальная комната Линкольна расположены на втором этаже Белого дома и названы в честь 16-го президента США Авраама Линкольна.

    Ранее сообщалось, что начался снос фасада восточного крыла Белого дома для реализации проекта Дональда Трампа по созданию бального зала. 

    Алина Хан
    Алина Хан
