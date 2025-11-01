Трамп рассказал о реновации ванной Линкольна в Белом доме

— Я отреставрировал ванную комнату Линкольна в Белом доме. В 1940-х годах ее отреставрировали в стиле ар-деко с зеленой плиткой, что было совершенно неуместно в эпоху Линкольна, — написал глава Белого дома, опубликовав фотографии нынешнего состояния комнаты.

Следом Трамп опубликовал еще несколько постов с фотографиями проделанной работы.

Стоит отметить, что ванная и спальная комната Линкольна расположены на втором этаже Белого дома и названы в честь 16-го президента США Авраама Линкольна.

Ранее сообщалось, что начался снос фасада восточного крыла Белого дома для реализации проекта Дональда Трампа по созданию бального зала.