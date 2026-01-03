РУ
    11:22, 03 Январь 2026 | GMT +5

    Трамп распорядился расторгнуть сделку по чипам на 2,9 млн долларов

    Президент Дональд Трамп в пятницу распорядился расторгнуть сделку по продаже компьютерных чипов на сумму 2,9 млн долларов, которая угрожала интересам национальной безопасности США, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    чипы США
    Фото: curzioresearch.com

    О деловой сделке было объявлено в мае 2024 года при администрации Байдена. По условиям договора компания Emcore Corp., специализирующаяся на аэрокосмической и оборонной промышленности, продала свои компьютерные чипы и оборудование для производства полупроводниковых пластин компании HieFo за 2,92 млн долларов.

    Но Трамп требует, чтобы HieFo продала эту технологию в течение 180 дней, ссылаясь на «достоверные доказательства» того, что нынешний владелец компании является гражданином Китая. Компания HieFo была основана доктором Гензао Чжаном и Гарри Муром.

    Ранее сообщалось, что Трамп разрешил Nvidia продавать некоторые чипы в Китай.

