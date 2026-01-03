Трамп распорядился расторгнуть сделку по чипам на 2,9 млн долларов

О деловой сделке было объявлено в мае 2024 года при администрации Байдена. По условиям договора компания Emcore Corp., специализирующаяся на аэрокосмической и оборонной промышленности, продала свои компьютерные чипы и оборудование для производства полупроводниковых пластин компании HieFo за 2,92 млн долларов.

Но Трамп требует, чтобы HieFo продала эту технологию в течение 180 дней, ссылаясь на «достоверные доказательства» того, что нынешний владелец компании является гражданином Китая. Компания HieFo была основана доктором Гензао Чжаном и Гарри Муром.

Ранее сообщалось, что Трамп разрешил Nvidia продавать некоторые чипы в Китай.