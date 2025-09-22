Трамп раскрыл имена миллиардеров в сделке по TikTok

Трамп отметил, что к сделке, вероятно, присоединятся председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон и генеральный директор Dell Technologies Майкл Делл.

— Лахлан Мердок, Руперт, вероятно, тоже будут в этой группе. Думаю, они оба будут участвовать. Есть еще несколько человек — очень влиятельные люди. Они — американские патриоты, вы знаете, они любят свою страну. Думаю, они отлично справятся, — сказал Трамп.

Руперт Мердок — медиамагнат, основатель медиахолдингов News Corporation и 21st Century Fox, владелец газеты The Wall Street Journal.

Лахлан Мердок — сын Руперта Мердока.

По информации источника CNBC, близкого к ситуации, лично Лаклан Мердок вряд ли будет участвовать в сделке, однако Fox Corporation, исполнительным председателем и гендиректором которой он является, может сыграть определенную роль.

Заявления Трампа прозвучали на фоне продолжающихся переговоров о сделки, которая позволит TikTok — принадлежащему китайской компании ByteDance — продолжить работу в США.

В субботу Белый дом опубликовал новые подробности возможной сделки: из семи членов совета директоров, который будет контролировать TikTok, шестеро будут гражданами США. Также, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, контроль над алгоритмом TikTok перейдет американской стороне — это один из ключевых моментов переговоров.

Левитт также уточнила, что за вопросы хранения данных и конфиденциальности пользователей в США будет отвечать компания Oracle.

Ранее Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили сделку в ходе телефонного разговора, состоявшегося в пятницу. После него Трамп заявил, что соглашение уже близко к завершению.