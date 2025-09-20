Трамп и Си согласовали сделку по TikTok и договорились о встрече

В публикации на Truth Social Трамп отметил, что Вашингтон и Пекин добились прогресса по ряду «очень важных вопросов».

Американский лидер не раскрыл подробностей достигнутого соглашения, но подтвердил, что стороны договорились о личной встрече на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в следующем месяце в Южной Корее. Также планируются взаимные визиты в Вашингтон и Пекин в начале 2026 года.

По информации агентства «Синьхуа», Си Цзиньпин заявил, что Китай уважает позицию компании и поддерживает решение, соответствующее китайскому законодательству, рыночным принципам и интересам обеих сторон. Агентство также процитировало Трампа, который выразил надежду на углубление экономического сотрудничества с Китаем и совместную работу по обеспечению мира во всём мире.

После разговора Трамп сообщил журналистам в Овальном кабинете, что сделка по TikTok «находится в активной стадии реализации» и что «инвесторы уже готовятся». Хотя точная структура передачи активов пока не раскрыта, несколько крупных СМИ Америки сообщают, что американским подразделением TikTok, вероятно, займется консорциум инвесторов во главе с технологическим гигантом Oracle Corp.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подписал указ о продлении отсрочки исполнения закона о запрете китайской соцсети TikTok на территории США до 16 декабря 2025 года.

