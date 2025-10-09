Трамп пройдет второй плановый медицинский осмотр за последние полгода

Трамп посетит Медицинский центр в ходе запланированной встречи с военнослужащими.

В апреле Трамп прошел медицинский осмотр в госпитале Уолтера Рида, который включал в себя диагностические и лабораторные исследования и стал первым публичным осмотром президента во время его второго президентского срока.

Врач Белого дома Шон Барбабелла во время первого осмотра написал в служебной записке, что у Трампа «отличное когнитивное и физическое здоровье, и он полностью готов выполнять обязанности главнокомандующего и главы государства».

В служебной записке также упоминался препарат для снижения уровня холестерина и указывалось, что Трамп страдает от избыточного веса.

79-летний Трамп стал самым пожилым человеком, избранным президентом в ноябре 2024 года. Он был всего на несколько месяцев старше бывшего президента Джо Байдена, когда тот был избран в 2020 году.

Наличие синяка на тыльной стороне его правой руки, который иногда кажется замаскированным с помощью тонального крема, также стало предметом спекуляций.

В феврале Белый дом заявил, что синяк появился из-за того, что Трамп «постоянно работал и пожимал руки в течение всего дня». Впоследствии его врач написал в отчёте в июле, что синяк был побочным эффектом от приема Трампом аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Джо Байден повторно перенес операцию по удалению раковых поражений кожи.