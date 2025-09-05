Байден повторно перенес операцию по удалению раковых поражений кожи

По его словам, Байден хорошо восстанавливается после процедуры, известной как операция Мооса, которая часто применяется для лечения наиболее распространенных форм рака кожи.

Однако неясно, когда именно Байден перенес операцию. Недавно его сфотографировали выходящим из церкви в Гринвилле с большим заметным шрамом на голове.

Политик перенес операцию по удалению раковых клеток кожи во время своего президентства в 2023 году. После процедуры его лечащий врач О’Коннор написал, что «вся раковая ткань была успешно удалена» и что «никакого дальнейшего лечения не требуется».

Бывшей первой леди Джилл Байден также удалили два раковых новообразования кожи в 2023 году.

В мае 82-летний Джо Байден объявил, что ему диагностировали агрессивную форму рака простаты. С тех пор он мало появляется на публике.

Тогда как республиканцы, так и демократы сплотились вокруг Байдена.

Однако Дональд Трамп и некоторые его союзники задались вопросом, знал ли Байден о раке, находясь у власти, и скрывал ли диагноз кто-либо из его помощников. Но представители экс-президента опровергнули предположения о том, что болезнь была намеренно скрыта.

Ранее мы писали, что Трамп приказал провести расследование в отношении Байдена и его помощников.