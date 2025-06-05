Трамп приказал провести расследование в отношении Байдена и его помощников

Приказ был отдан после того, как в последние недели стало известно, что у 82-летнего Байдена диагностирован рак предстательной железы на поздней стадии, а также в связи с возобновлением тщательного наблюдения за его здоровьем во время его президентства.

Также на выходных президент США поделился в социальной сети ссылкой на пост анонимного автора, в котором утверждалось, что бывший президент Джо Байден казнен в 2020 году и был заменен клонами. Таким образом, Трамп намекал, что Байден является психически недееспособной марионеткой своих помощников.

— Нет никакого Джо Байдена — казненного в 2020 году. Клоны-двойники Байдена и роботизированные инженерные бездушные существа — вот что вы видите. Демократы не видят разницы, — говорится в посте.

Ранее Трамп утверждал, что некоторые помилования, которые Байден совершил во время своего пребывания в должности, были недействительными, поскольку они были подписаны с помощью авторучки его помощниками. (В Конституции США или прецедентном праве нет полномочий отменять помилование.)

Управление юридического советника Министерства юстиции высказало свое мнение по этому вопросу по просьбе президента Джорджа Буша-младшего в 2005 году.

Говард Нильсон-младший, высшее должностное лицо Управления юридического советника, пришел к выводу, что «президенту не нужно лично совершать физическое действие по проставлению своей подписи на законопроекте, который он одобряет и решает подписать, чтобы законопроект стал законом». Он добавил, что вместо этого президент может поручить «своему подчиненному проставить подпись президента на таком законопроекте, например, с помощью автопистолета».

В настоящее время Нильсон является судьей Федерального окружного суда в штате Юта, назначенным на эту должность Трампом во время его первого срока.

Ранее экс-президент Джо Байден и бывший вице-президент Камала Харис подвергли критике администрацию Трампа.