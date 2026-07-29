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    Трамп провел встречу с Зеленским и Нетаньяху

    Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по отдельности в Белом доме во вторник, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на CBS News.

    Трамп провел встречу с Зеленским и Нетаньяху
    Фото: prousa.info/ white_house

    Обе встречи были закрыты для журналистов.

    Позже Трамп опубликовал фотографии со встреч на своей платформе Truth Social.

    О встрече с Нетаньяху президент США сообщил: «Это была очень хорошая встреча! Очевидно, что было обсуждено много важных вопросов».

    Нетаньяху заявил, что встреча была «отличной».

    — Это был разговор, подразумевающий полное партнерство, взаимную поддержку и понимание общей цели не допустить появления у Ирана ядерного оружия, а также других целей, — прокомментировал переговоры он.

    Трамп написал о встрече с Зеленским: «Большая честь встретиться с президентом Украины Зеленским. Было обсуждено многое. Встреча прошла очень хорошо!»

    Зеленский заявил, что его встреча с Трампом прошла «хорошо» и что они обсудили лицензии на производство ракет-перехватчиков «Patriot», которые играют ключевую роль в оборонных усилиях Украины.

    — Хорошая встреча с президентом Трампом в Овальном кабинете. Спасибо вам за все, что мы делаем вместе для защиты жизней украинцев и укрепления мира. Мы с президентом обсудили лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot и несколько других идей, которые могли бы помочь. Мы также говорили о дипломатии — важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали своего дальнейшего взаимодействия. Я благодарен Соединенным Штатам за их твердую поддержку, — написал Владимир Зеленский в X.

    Ранее сообщалось, что глава ООН по правам человека призвал Израиль прекратить оккупацию юга Ливана.

    Зеленский Украина Мировые новости Израиль США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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