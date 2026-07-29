Трамп провел встречу с Зеленским и Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по отдельности в Белом доме во вторник, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на CBS News.

Обе встречи были закрыты для журналистов.

Позже Трамп опубликовал фотографии со встреч на своей платформе Truth Social.

О встрече с Нетаньяху президент США сообщил: «Это была очень хорошая встреча! Очевидно, что было обсуждено много важных вопросов».

Нетаньяху заявил, что встреча была «отличной».

— Это был разговор, подразумевающий полное партнерство, взаимную поддержку и понимание общей цели не допустить появления у Ирана ядерного оружия, а также других целей, — прокомментировал переговоры он.

Трамп написал о встрече с Зеленским: «Большая честь встретиться с президентом Украины Зеленским. Было обсуждено многое. Встреча прошла очень хорошо!»

Зеленский заявил, что его встреча с Трампом прошла «хорошо» и что они обсудили лицензии на производство ракет-перехватчиков «Patriot», которые играют ключевую роль в оборонных усилиях Украины.

— Хорошая встреча с президентом Трампом в Овальном кабинете. Спасибо вам за все, что мы делаем вместе для защиты жизней украинцев и укрепления мира. Мы с президентом обсудили лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot и несколько других идей, которые могли бы помочь. Мы также говорили о дипломатии — важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали своего дальнейшего взаимодействия. Я благодарен Соединенным Штатам за их твердую поддержку, — написал Владимир Зеленский в X.

Ранее сообщалось, что глава ООН по правам человека призвал Израиль прекратить оккупацию юга Ливана.