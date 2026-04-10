телерадиокомплекс президента РК
    12:32, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Трамп призвал Иран прекратить взимать плату с танкеров

    Президент США обратился к властям Ирана через социальную сеть с призывом не взимать плату с нефтетанкеров за проход по Ормузскому проливу, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

    Трамп призвал Иран прекратить взимать плату с танкеров
    Фото: Anadolu

    — Поступают сообщения о том, что Иран взимает плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив, но лучше бы этого не было, а если и есть, то лучше прекратить сейчас, — написал Дональд Трамп в Truth Social.

    В другом посте президент США подверг критике The Wall Street Journal за то, что новостное издание написало, что Трамп «объявил о преждевременной победе в Иране».

    — The Wall Street Journal, одна из худших и наиболее неточных «редакционных коллегий» в мире, заявила, что я «объявил о преждевременной победе в Иране». На самом деле, это победа, и в ней нет ничего «преждевременного»! Благодаря мне у Ирана никогда не будет ядерного оружия, и очень скоро вы увидите, как нефть начнет поступать, с помощью Ирана или без нее, и, на мой взгляд, в любом случае это не имеет значения. The Wall Street Journal, как обычно, подтвердит свои слова. Они всегда готовы критиковать, но никогда не признают своей неправоты, что случается в большинстве случаев, — заявил Дональд Трамп.

    Ранее сообщалось, что движение танкеров через ключевой нефтяной маршрут в Ормузском проливе не восстановилось даже после объявления двухнедельного прекращения огня.

    Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
