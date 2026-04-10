Трамп призвал Иран прекратить взимать плату с танкеров

— Поступают сообщения о том, что Иран взимает плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив, но лучше бы этого не было, а если и есть, то лучше прекратить сейчас, — написал Дональд Трамп в Truth Social.

В другом посте президент США подверг критике The Wall Street Journal за то, что новостное издание написало, что Трамп «объявил о преждевременной победе в Иране».

— The Wall Street Journal, одна из худших и наиболее неточных «редакционных коллегий» в мире, заявила, что я «объявил о преждевременной победе в Иране». На самом деле, это победа, и в ней нет ничего «преждевременного»! Благодаря мне у Ирана никогда не будет ядерного оружия, и очень скоро вы увидите, как нефть начнет поступать, с помощью Ирана или без нее, и, на мой взгляд, в любом случае это не имеет значения. The Wall Street Journal, как обычно, подтвердит свои слова. Они всегда готовы критиковать, но никогда не признают своей неправоты, что случается в большинстве случаев, — заявил Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что движение танкеров через ключевой нефтяной маршрут в Ормузском проливе не восстановилось даже после объявления двухнедельного прекращения огня.