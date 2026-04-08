Трамп пригрозил тюремным сроком за утечку данных о спасении пилота в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация пытается установить личность источника, передавшего СМИ информацию о спасении одного из двух пилотов, оказавшихся в Иране после крушения американского истребителя.

По его словам, публикация этих данных могла поставить под угрозу операцию по спасению второго военнослужащего, поскольку, как утверждает Вашингтон, Иран не был осведомлен о ситуации до появления сообщений в прессе.

— Мы очень стараемся найти того, кто слил информацию, — заявил Трамп.

Он добавил, что власти намерены потребовать от медиакомпании раскрытия источника утечки, пригрозив в противном случае судебным преследованием.

— Мы обратимся к медиакомпании и скажем: в интересах национальной безопасности раскройте источник — иначе отправитесь в тюрьму, — подчеркнул президент США.

При этом Трамп не уточнил, о каком именно СМИ идет речь. Ранее ряд американских изданий, включая The New York Times, CBS News и Axios, сообщали о спасении первого пилота вскоре после инцидента.

BREAKING: One of two crew members of a U.S. fighter jet that was shot down over Iran was located and rescued by U.S. special forces and the search for the second is ongoing, sources tell Axios. https://t.co/ZXndzj9n5I — Axios (@axios) April 3, 2026

После того, как в пятницу над Ираном был сбит американский истребитель, несколько СМИ сообщили, что один из двух находившихся на борту летчиков был успешно спасен и эвакуирован американскими спасательными силами.

Трамп заявил, что разглашение этой информации поставило под угрозу безопасность продолжающейся операции по спасению второго военнослужащего ВВС, хотя в итоге этого военнослужащего удалось успешно эвакуировать.

Заявления Трампа на пресс-конференции в Белом доме стали значительным усилением нападок администрации на прессу. Как сообщает Reuters, в последние недели президент США в частном порядке жаловался помощникам на слишком негативное освещение в СМИ американо-израильской войны против Ирана, а сам Трамп и его союзники публично критиковали освещение событий некоторыми новостными организациями.

