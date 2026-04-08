Трамп пригрозил тюремным сроком за утечку данных о спасении пилота в Иране
Заявления президента США о поиске источника утечки усиливают давление на СМИ на фоне военной операции, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация пытается установить личность источника, передавшего СМИ информацию о спасении одного из двух пилотов, оказавшихся в Иране после крушения американского истребителя.
По его словам, публикация этих данных могла поставить под угрозу операцию по спасению второго военнослужащего, поскольку, как утверждает Вашингтон, Иран не был осведомлен о ситуации до появления сообщений в прессе.
— Мы очень стараемся найти того, кто слил информацию, — заявил Трамп.
Он добавил, что власти намерены потребовать от медиакомпании раскрытия источника утечки, пригрозив в противном случае судебным преследованием.
— Мы обратимся к медиакомпании и скажем: в интересах национальной безопасности раскройте источник — иначе отправитесь в тюрьму, — подчеркнул президент США.
При этом Трамп не уточнил, о каком именно СМИ идет речь. Ранее ряд американских изданий, включая The New York Times, CBS News и Axios, сообщали о спасении первого пилота вскоре после инцидента.
BREAKING: One of two crew members of a U.S. fighter jet that was shot down over Iran was located and rescued by U.S. special forces and the search for the second is ongoing, sources tell Axios. https://t.co/ZXndzj9n5I— Axios (@axios) April 3, 2026
После того, как в пятницу над Ираном был сбит американский истребитель, несколько СМИ сообщили, что один из двух находившихся на борту летчиков был успешно спасен и эвакуирован американскими спасательными силами.
Трамп заявил, что разглашение этой информации поставило под угрозу безопасность продолжающейся операции по спасению второго военнослужащего ВВС, хотя в итоге этого военнослужащего удалось успешно эвакуировать.
Заявления Трампа на пресс-конференции в Белом доме стали значительным усилением нападок администрации на прессу. Как сообщает Reuters, в последние недели президент США в частном порядке жаловался помощникам на слишком негативное освещение в СМИ американо-израильской войны против Ирана, а сам Трамп и его союзники публично критиковали освещение событий некоторыми новостными организациями.
