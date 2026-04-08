РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:54, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Трамп пригрозил тюремным сроком за утечку данных о спасении пилота в Иране

    Заявления президента США о поиске источника утечки усиливают давление на СМИ на фоне военной операции, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

    Трамп пригрозил тюремным сроком за утечку данных о спасении пилота в Иране
    Фото: Белый дом

    Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация пытается установить личность источника, передавшего СМИ информацию о спасении одного из двух пилотов, оказавшихся в Иране после крушения американского истребителя.

    По его словам, публикация этих данных могла поставить под угрозу операцию по спасению второго военнослужащего, поскольку, как утверждает Вашингтон, Иран не был осведомлен о ситуации до появления сообщений в прессе.

    — Мы очень стараемся найти того, кто слил информацию, — заявил Трамп.

    Он добавил, что власти намерены потребовать от медиакомпании раскрытия источника утечки, пригрозив в противном случае судебным преследованием.

    — Мы обратимся к медиакомпании и скажем: в интересах национальной безопасности раскройте источник — иначе отправитесь в тюрьму, — подчеркнул президент США.

    При этом Трамп не уточнил, о каком именно СМИ идет речь. Ранее ряд американских изданий, включая The New York Times, CBS News и Axios, сообщали о спасении первого пилота вскоре после инцидента.

    После того, как в пятницу над Ираном был сбит американский истребитель, несколько СМИ сообщили, что один из двух находившихся на борту летчиков был успешно спасен и эвакуирован американскими спасательными силами.

    Трамп заявил, что разглашение этой информации поставило под угрозу безопасность продолжающейся операции по спасению второго военнослужащего ВВС, хотя в итоге этого военнослужащего удалось успешно эвакуировать.

    Заявления Трампа на пресс-конференции в Белом доме стали значительным усилением нападок администрации на прессу. Как сообщает Reuters, в последние недели президент США в частном порядке жаловался помощникам на слишком негативное освещение в СМИ американо-израильской войны против Ирана, а сам Трамп и его союзники публично критиковали освещение событий некоторыми новостными организациями.

    На минувшей неделе мы сообщали, что Иран заявил о сбитии американских самолетов: ведутся поиски пилота.

    Читайте также: Американская журналистка похищена в Ираке.

    Теги:
    Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке США
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
    Сейчас читают