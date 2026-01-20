РУ
    Трамп пригласил Путина и Лукашенко в «Совет мира» по Газе

    Президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Путина и Александра Лукашенко присоединиться к «Совету мира», который должен заниматься урегулированием ситуации в секторе Газа передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    сектор Газа
    Фото: Anadolu

    В Кремле заявили, что предложение находится на стадии изучения, а его детали будут уточняться в контактах с американской стороной. В МИД Беларуси сообщили, что Александр Лукашенко положительно воспринял инициативу и выразил готовность участвовать в работе нового органа.

    Ранее о получении аналогичных приглашений сообщили Казахстан и Венгрия.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении внести вклад в укрепление стабильности на Ближнем Востоке и развитие межгосударственного доверия. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также подтвердил готовность присоединиться к «Совету мира».

    Как отмечается, приглашения получили около 60 государств, включая ряд стран ЕС, Турцию, Канаду, Узбекистан, а также главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

    При этом президент Франции Эмманюэль Макрон не планирует участвовать в инициативе Трампа.

    Китай приглашения не получал, а Германия отреагировала на предложение сдержанно, подчеркнув ведущую роль ООН в международном урегулировании. Аргентина, Венгрия, Турция, Пакистан, Египет, Иордания, Катар и Италия подтвердили получение соответствующих предложений и выразили согласие принять их.

    Совет мира по задумке Вашингтона будет отвечать за стратегический надзор, мобилизацию международных ресурсов и контроль за выполнением обязательств по мирному развитию Газы.

    В учредительный исполнительный совет (founding executive board) войдут, как сообщает Белый дом, семь человек — «лидеры с опытом в области дипломатии, девелопмента, инфраструктуры и экономической стратегии».

    Ранее Дональд Трамп назвал новое объединение «величайшим и самым престижным советом, когда-либо собиравшимся в любое время и в любом месте».

