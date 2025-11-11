Трамп пообещал, что США сделают все возможное для успеха Сирии

— Мы сделаем все, что сможем, чтобы Сирия добилась успеха, так как это часть Ближнего Востока. У нас теперь мир на Ближнем Востоке, — сказал Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Американский президент добавил, что ему удалось наладить хорошие отношения с временным президентом арабской республики Ахмедом аш-Шараа.

— Он очень сильный лидер. <…> И он жесткий парень. Он мне нравится, мне удается с ним ладить, с новым президентом Сирии, — указал президент США.

По мнению Трампа, у аш-Шараа есть потенциал для того, чтобы привести свою страну к успеху.

- Мы хотим видеть Сирию успешной, и я полагаю, что этот лидер сможет справиться с этим <…>. Люди говорят, что у него суровое прошлое. У нас у всех суровое прошлое, — добавил Трамп.

Ранее в Белом доме прошла историческая встреча президентов США и Сирии - Дональд Трамп встретился с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.