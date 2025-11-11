Трамп пообещал, что США сделают все возможное для успеха Сирии
Соединенные Штаты приложат все усилия для того, чтобы Сирия добилась успеха. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
— Мы сделаем все, что сможем, чтобы Сирия добилась успеха, так как это часть Ближнего Востока. У нас теперь мир на Ближнем Востоке, — сказал Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Американский президент добавил, что ему удалось наладить хорошие отношения с временным президентом арабской республики Ахмедом аш-Шараа.
— Он очень сильный лидер. <…> И он жесткий парень. Он мне нравится, мне удается с ним ладить, с новым президентом Сирии, — указал президент США.
По мнению Трампа, у аш-Шараа есть потенциал для того, чтобы привести свою страну к успеху.
- Мы хотим видеть Сирию успешной, и я полагаю, что этот лидер сможет справиться с этим <…>. Люди говорят, что у него суровое прошлое. У нас у всех суровое прошлое, — добавил Трамп.
Ранее в Белом доме прошла историческая встреча президентов США и Сирии - Дональд Трамп встретился с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.