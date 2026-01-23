Трамп подтвердил продажу TikTok: кто возглавит платформу в США

TikTok сообщил, что новая компания TikTok USDS Joint Venture LLC обеспечит доступность приложения в США.

— Компания будет «работать в соответствии с определенными мерами безопасности, которые защищают национальную безопасность за счет комплексной защиты данных, безопасности алгоритмов, модерации контента и гарантий качества программного обеспечения для пользователей из США, — говорится в заявлении.

Компания ByteDance, владелец TikTok из Пекина, сохранит за собой 19,9% акций американского подразделения. Совместное предприятие будет управляться советом директоров, состоящим из семи человек.

Новую компанию возглавит Адам Прессер, а генеральный директор TikTok Шоу Чу войдет в совет директоров. Большинство членов совета директоров будут американцы, говорится в сообщении TikTok.

Американская версия TikTok станет принадлежать группе инвесторов, в которую входят американский технологический гигант Oracle, калифорнийский фонд прямых инвестиций Silver Lake и инвестиционная компания MGX из Объединённых Арабских Эмиратов.

— Я так рад, что помог спасти TikTok! Теперь он будет принадлежать группе великих американских патриотов и инвесторов. Я только надеюсь, что в будущем меня будут помнить те, кто пользуется и любит TikTok, — заявил Дональд Трамп в TruthSocial.

Трамп похвалил свою администрацию за то, что она помогла «довести эту сделку до очень драматичного, окончательного и прекрасного завершения».

Также президент США выразил благодарность главе Китая.

— Я также хотел бы поблагодарить председателя КНР Си Цзиньпина за сотрудничество с нами и, в конечном счете, за одобрение сделки. Он мог бы пойти другим путем, но не сделал этого, и я ценю его решение, — поблагодарил Дональд Трамп.

Американцы составляют самую большую аудиторию TikTok, в стране насчитывается более 200 млн активных пользователей.

Ранее сообщалось, что TikTok внедряет проверку возраста в ЕС, реагируя на призывы ограничить доступ к платформе для подростков младше 16 лет.