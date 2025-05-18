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    21:37, 17 Май 2025 | GMT +5

    Трамп планирует обсудить с Путиным по телефону Украину

    Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным мирное урегулирование на Украине и торговые вопросы во время телефонного звонка в понедельник, 19 мая, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Трамп Путин
    Коллаж : Kazinform / Kremlin.ru / Getty Images

    — В понедельник в 10:00 я буду разговаривать по телефону с президентом России Владимиром Путиным, — написал он в соцсети Truth Social.

    Трамп добавил, что хочет обсудить с российским коллегой украинское урегулирование и торговлю.

    Ранее, 16 мая, в Стамбуле прошла встреча делегаций России и Украины, длившаяся около двух часов. Россия предъявила пять условий Украине на переговорах.

     

    Теги:
    Украина Российско-украинский конфликт Владимир Путин Мировые новости Россия США Дональд Трамп
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
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