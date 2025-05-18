Трамп планирует обсудить с Путиным по телефону Украину

— В понедельник в 10:00 я буду разговаривать по телефону с президентом России Владимиром Путиным, — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что хочет обсудить с российским коллегой украинское урегулирование и торговлю.

Ранее, 16 мая, в Стамбуле прошла встреча делегаций России и Украины, длившаяся около двух часов. Россия предъявила пять условий Украине на переговорах.