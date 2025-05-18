21:37, 17 Май 2025 | GMT +5
Трамп планирует обсудить с Путиным по телефону Украину
Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным мирное урегулирование на Украине и торговые вопросы во время телефонного звонка в понедельник, 19 мая, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
— В понедельник в 10:00 я буду разговаривать по телефону с президентом России Владимиром Путиным, — написал он в соцсети Truth Social.
Трамп добавил, что хочет обсудить с российским коллегой украинское урегулирование и торговлю.
Ранее, 16 мая, в Стамбуле прошла встреча делегаций России и Украины, длившаяся около двух часов. Россия предъявила пять условий Украине на переговорах.