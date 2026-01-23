РУ
    Трамп отозвал приглашение премьер-министра Канады в Совет мира

    Президент США Дональд Трамп отозвал приглашение Канады к участию в Совет мира, что тало очередным шагом, усугубившим и без того напряженные отношения между двумя североамериканскими соседями, передает агентство Kazinform. 

    Трамп отозвал приглашение премьер-министра Канады в Совет мира
    Фото: The Walrus

    В четверг Трамп заявил в Truth Social, что премьер-министр Канады Марк Карни больше не будет желанным членом Совета мира. 

    — Уважаемый премьер-министр Карни! Пусть это письмо послужит подтверждением того, что Совет Мира отзывает свое приглашение Вам относительно присоединения Канады к самому престижному Совету Лидеров, когда-либо созданному, — написал американский лидер. 

    Глава Белого дома не уточнил, почему он отзывает приглашение, но его сообщение в социальных сетях появилось после того, как премьер-министр Канады выразил обеспокоенность по поводу совета директоров и резко отреагировал на замечание Трампа о том, что «Канада живет благодаря Соединенным Штатам», сделанное им в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    — Канада существует не благодаря Соединенным Штатам. Канада процветает, потому что мы канадцы, — заявил Карни ранее в четверг.

    В канцелярии премьер-министра Канады пока не дали никаких комментариев по поводу заявления Трампа.

    Как сообщает Politico, отзыв приглашения усугубляет раскол в отношениях между Трампом и Карни, который вместе с другими союзниками по НАТО выступил против планов американского лидера по Гренландии.

    Что известно о Совете мира Трампа — читайте здесь

     

