Трамп отменил поездку делегации США в Пакистан для переговоров с Ираном
Сегодня, 25 апреля, президент США Дональд Трамп заявил об отмене поездки специального посланника Стива Виткоффа и советника Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров с представителями Ирана, передает Kazinform со ссылкой на Анадолу.
— Я сказал своим людям, когда они уже готовились к отъезду: «Нет, вы не будете лететь туда 18 часов. Все козыри у нас в руках. Они могут позвонить нам в любое время, но вы больше не будете летать 18 часов, чтобы сидеть и болтать ни о чем, — сказал Трамп в телефонном интервью Fox News.
Президент также сообщил Axios по телефону, что не видит «смысла отправлять их в 18-часовой перелет».
— Мы можем сделать это так же хорошо по телефону. Иранцы могут позвонить нам, если захотят. Мы не будем летать туда только для того, чтобы сидеть там, — сказал он.
На вопрос, означает ли это, что он собирается возобновить войну, Трамп ответил Axios: «Нет. Это не означает этого. Мы еще не думали об этом».
Первый раунд переговоров состоялся в Исламабаде две недели назад, но не привел к достижению соглашения о прекращении конфликта, который начался 28 февраля и охватил весь Ближний Восток. Эти переговоры состоялись после того, как 8 апреля Пакистан выступил посредником в заключении двухнедельного перемирия, которое позже было продлено Трампом.
Иран отказался участвовать в прямых переговорах с США, заявив, что свои замечания он передаст Пакистану.
Отмечается, что некоторые из спорных моментов на переговорах в Исламабаде касаются Ормузского пролива, блокады иранских портов со стороны США и обогащенного урана Ирана.
Ранее сообщалось, что глава МИД Ирана может прибыть в Исламабад для переговоров с США.