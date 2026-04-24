    17:45, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Глава МИД Ирана может прибыть в Исламабад для переговоров с США

    Ожидается, что стороны проведут новый раунд контактов при посредничестве Пакистана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке. 

    Фото: t.me/s_a_araghchi
    Фото: t.me/s_a_araghchi

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, как ожидается, прибудет в Исламабад в пятницу вечером с небольшой делегацией, где может состояться новый раунд переговоров с США.

    Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Пакистана.

    По словам источника, вероятность проведения мирных переговоров оценивается как высокая, при этом американская группа по вопросам логистики и безопасности уже находится в пакистанской столице для подготовки встречи.

    Аналогичную информацию со ссылкой на источник в правительстве Пакистана приводит AlArabiya.

    Ранее сообщалось, что после консультаций с пакистанскими посредниками стороны рассматривают возможность проведения второго раунда переговоров в Исламабаде на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг будущего мирного процесса.

    Перед ожидаемым визитом Арагчи провел телефонные переговоры с командующим армией Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром и министром иностранных дел страны Исхаком Даром.

    Министерство иностранных дел Пакистана сообщило, что стороны обменялись мнениями по региональным событиям, прекращению огня и продолжающимся дипломатическим усилиям в контексте взаимодействия США и Ирана.

    Дар подчеркнул важность постоянного диалога, а Арагчи высоко оценил «последовательную и конструктивную роль Пакистана в содействии», говорится в заявлении министерства.

    Ранее в течение неделе в Исламабад прибыло по меньшей мере девять американских самолетов для доставки коммуникационного оборудования, транспортных средств, сотрудников службы безопасности и технического персонала.

    На этой неделе постпред Ирана при ООН заявил, что страна готова к переговорам после снятия американской блокады. 

    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
