Глава МИД Ирана может прибыть в Исламабад для переговоров с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, как ожидается, прибудет в Исламабад в пятницу вечером с небольшой делегацией, где может состояться новый раунд переговоров с США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Пакистана.

По словам источника, вероятность проведения мирных переговоров оценивается как высокая, при этом американская группа по вопросам логистики и безопасности уже находится в пакистанской столице для подготовки встречи.

Аналогичную информацию со ссылкой на источник в правительстве Пакистана приводит AlArabiya.

April 24, 2026

Ранее сообщалось, что после консультаций с пакистанскими посредниками стороны рассматривают возможность проведения второго раунда переговоров в Исламабаде на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг будущего мирного процесса.

Перед ожидаемым визитом Арагчи провел телефонные переговоры с командующим армией Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром и министром иностранных дел страны Исхаком Даром.

Министерство иностранных дел Пакистана сообщило, что стороны обменялись мнениями по региональным событиям, прекращению огня и продолжающимся дипломатическим усилиям в контексте взаимодействия США и Ирана.

Дар подчеркнул важность постоянного диалога, а Арагчи высоко оценил «последовательную и конструктивную роль Пакистана в содействии», говорится в заявлении министерства.

Ранее в течение неделе в Исламабад прибыло по меньшей мере девять американских самолетов для доставки коммуникационного оборудования, транспортных средств, сотрудников службы безопасности и технического персонала.

На этой неделе постпред Ирана при ООН заявил, что страна готова к переговорам после снятия американской блокады.