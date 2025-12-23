РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    07:34, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Трамп объявил о создании нового класса военных кораблей

    О строительстве двух тяжеловооруженных военных кораблей нового класса президент США объявил в понедельник вечером в своей резиденции Мар-а-Лаго, передает Kazinform со ссылкой на BBC.

    Трамп
    Фото: rusvesna.su

    Присутствовали также министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и министр ВМС Джон Фелан.

    По словам Трампа, новые корабли будут «одними из самых смертоносных надводных боевых кораблей» и «крупнейшими линкорами в истории нашей страны». Их предполагается вооружить ракетами, способными нести ядерные боеголовки, а также лазерами и гиперзвуковыми ракетами — вооружением, которое еще находится в стадии разработки.

    Как пишет издание, сначала будет построено только два таких корабля, но впоследствии их станет 10, а затем еще больше. Новый класс кораблей получит название «Трамп».

    Издание AFP отмечает, что обычно такой чести удостаиваются бывшие президенты США.

    Корабли класса «Трамп» будут значительно больше существующих американских эсминцев и крейсеров, однако их предполагаемое водоизмещение — 30-40 тыс. тонн — будет несколько меньше, чем у последних американских линкоров класса «Айова», которые были выведены из эксплуатации в 1990-х годах. 

    Ранее Дональд Трамп заявил, что он оставляет возможность войны с Венесуэлой на повестке дня.

    Диана Калманбаева
