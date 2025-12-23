Трамп объявил о создании нового класса военных кораблей

Присутствовали также министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и министр ВМС Джон Фелан.

По словам Трампа, новые корабли будут «одними из самых смертоносных надводных боевых кораблей» и «крупнейшими линкорами в истории нашей страны». Их предполагается вооружить ракетами, способными нести ядерные боеголовки, а также лазерами и гиперзвуковыми ракетами — вооружением, которое еще находится в стадии разработки.

Как пишет издание, сначала будет построено только два таких корабля, но впоследствии их станет 10, а затем еще больше. Новый класс кораблей получит название «Трамп».

Издание AFP отмечает, что обычно такой чести удостаиваются бывшие президенты США.

Корабли класса «Трамп» будут значительно больше существующих американских эсминцев и крейсеров, однако их предполагаемое водоизмещение — 30-40 тыс. тонн — будет несколько меньше, чем у последних американских линкоров класса «Айова», которые были выведены из эксплуатации в 1990-х годах.

Ранее Дональд Трамп заявил, что он оставляет возможность войны с Венесуэлой на повестке дня.