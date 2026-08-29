Трамп объявил о крупнейшей в истории нефтяной сделке с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заключил крупнейшую в истории нефтяную сделку с Венесуэлой, благодаря которой Соединенные Штаты, по его словам, обеспечили контроль США над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле, передает Kazinform со ссылкой на BBC.

— Эта историческая сделка БОЛЕЕ ЧЕМ ВДВОЕ увеличивает американские запасы нефти, значительно расширяет наши поставки нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Госсекретарь Марко Рубио назвал сделку «огромной победой как для американского, так и для венесуэльского народа». Подробности сделки пока не разглашаются.

— Для венесуэльского народа эта сделка привлечет почти 100 миллиардов долларов частных инвестиций, поддержит тысячи высокооплачиваемых рабочих мест и будет способствовать восстановлению экономики Венесуэлы, — написал Рубио в соцсетях.

В своем сообщении Трамп заявил, что Рубио и министр обороны Пит Хегсет достигли соглашения с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес «в рамках партнерства с частным бизнесом».

Он не стал вдаваться в подробности партнерства или описывать возможные обязательства и условия для США в рамках сделки, но сказал, что соглашение было достигнуто «без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков».

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес предоставила частному совместному предприятию 100-летнюю концессию на разработку нефтяных месторождений с запасами в 63 миллиарда баррелей нефти, сообщил представитель США телеканалу CBS.

Напомним, после ареста экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале этого года Трамп пообещал использовать нефтяные запасы Венесуэлы — крупнейшие в мире. 6 января 2026 года Трамп объявил, что временные власти Венесуэлы передадут США до 50 млн баррелей нефти. В последнее время на него оказывалось давление с целью снижения цен на бензин внутри страны.