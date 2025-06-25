Трамп обрушился с критикой на Израиль и Иран

— По сути, у нас есть две страны, которые воюют так долго и так упорно, что они не понимают, что творят, — сообщил Дональд Трамп.

В понедельник Трамп объявил в социальных сетях, что Израиль и Иран договорились о полном прекращении огня. Позднее он отметил, что, по его мнению, прекращение огня «неограниченно» и что оно «будет длиться вечно».

Однако примерно через 12 часов он обвинил обе стороны в нарушении соглашения.

— Я думаю, они оба нарушили это. Не думаю, не уверен, что они сделали это намеренно. Они не смогли сдержать людей, — отметил Дональд Трамп во вторник.

Во вторник офис премьер-министра Израиля сообщил, что Израиль нанес удар по Тегерану ночью, а затем Иран несколько часов спустя запустил ракеты, в результате чего погибли четыре израильтянина.

Трамп предупредил Израиль в социальных сетях не бомбить Иран, заявив в посте, что это будет «серьезным нарушением».

— Израиль не собирается нападать на Иран. Все самолеты развернутся и направятся домой, сделав дружески «самолетный сигнал» Ирану. Никто не пострадает, режим прекращения огня действует! — написал Дональд Трамп в Truth Social.

Офис Нетаньяху заявил, что Израиль не будет совершать дополнительных атак на Иран после его телефонного разговора с Трампом.

Ранее сообщалось об объявлении Трампом полном прекращении огня между Израилем и Ираном.