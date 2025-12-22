Трамп назначил спецпосланника по Гренландии

Президент США Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джефа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Об этом глава Белого дома сообщил в своей соцсети Truth Social.

Сам Лэндри отметил, что «сделать Гренландию частью США» — большая честь для него. Почему Трамп назначил на эту должность именно 54-летнего республиканца, ставшего губернатором Луизианы в 2024 году, в Белом доме не пояснили.

Административные центры Луизианы и Гренландии разделяют около 4600 км по воздуху, но губернаторы географически более близких северных штатов преимущественно представители Демократической партии.

Традиционно Белый дом назначает спецпосланников во время международных кризисов и сложных переговоров. Власти Дании называют любую попытку иностранного вмешательства в отношения между Копенгагеном и Гренландией недопустимыми. Они пока не комментировали назначение Джефа Ландри на пост спецпосланника США по Гренландии.

В январе этого года президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность использования военной силы для получения контроля над Панамским каналом и Гренландией.

Правящий король Дании Фредерик X, вступивший на датский престол после отречения королевы Маргрете II в прошлом году, впервые за более чем 500 лет изменил королевский герб, подчеркивая свой суверенитет над Гренландией.

В марте этого года вице-президент США Дж. Д. Вэнс посетил космическую базу Питуффик, которая является самым северным глубоководным портом Пентагона.

Позже премьер-министр Гренландии назвал визит американских чиновников «демонстрацией силы».