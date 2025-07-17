Трамп намерен ввести 10–15% пошлины для более чем 150 стран

Однако решение об окончательной ставке еще не принято.

— Мы разошлем более чем 150 странам уведомления об оплате. В уведомлении об оплате будет указан размер тарифа, — сообщил Дональд Трамп.

Заявление Трампа прозвучало на фоне введения серии тарифов в отношении нескольких стран, включая 50% для Бразилии, 19% для Вьетнама, 25% для Канады и 30% для Европейского Союза, а также пошлины на импорт фармацевтической продукции и автомобилей.

Отмечается приближение крайнего срока 1 августа, когда после отсрочки должны вступить в силу масштабные пошлины Трампа, введенные 2 апреля. В этой связи многие страны спешат подписать торговые соглашения с США.

Ранее сообщалось, что Трамп заключил сделки с Вьетнамом и Индонезией.