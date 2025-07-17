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    09:40, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Трамп намерен ввести 10–15% пошлины для более чем 150 стран

    Президент США Дональд Трамп сообщил о планах направить письма более чем 150 странам о новых пошлинах в размере от 10% до 15%, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на MSN.

    Трамп намерен ввести 10–15% пошлины для более чем 150 стран
    Фото: msn.com

    Однако решение об окончательной ставке еще не принято.

    — Мы разошлем более чем 150 странам уведомления об оплате. В уведомлении об оплате будет указан размер тарифа, — сообщил Дональд Трамп.

    Заявление Трампа прозвучало на фоне введения серии тарифов в отношении нескольких стран, включая 50% для Бразилии, 19% для Вьетнама, 25% для Канады и 30% для Европейского Союза, а также пошлины на импорт фармацевтической продукции и автомобилей.

    Отмечается приближение крайнего срока 1 августа, когда после отсрочки должны вступить в силу масштабные пошлины Трампа, введенные 2 апреля. В этой связи многие страны спешат подписать торговые соглашения с США.

    Ранее сообщалось, что Трамп заключил сделки с Вьетнамом и Индонезией.

    Теги:
    Пошлины Цены и тарифы Экономика Мировые новости США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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