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    10:25, 03 Июль 2025 | GMT +5

    США заключили торговое соглашение с Вьетнамом

    Президент США Дональд Трамп положительно оценил достигнутую торговую сделку с Вьетнамом, которая станет началом большого сотрудничества между двумя странами, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    США  Вьетнам флаги
    Фото: arc-group.com

    Согласно заявлению Трампа в Truth Social, Вьетнам будет платить Соединенным Штатам 20% тариф на все товары и 40% пошлину на грузы, которые будут поставляться транзитом через Вьетнам.

    В свою очередь США получат полный доступ к рынку торгового партнера и будут продавать американскую продукцию во Вьетнам по нулевой пошлине.

    Ханой успел заключить сделку с США до истечения срока действия так называемых ответных пошлин Трампа. Однако, детали соглашения сторон пока не были раскрыты.

    Иностранные государства должны до 9 июля заключить соглашения о торговле и тарифах с США, прежде чем пошлины американского президента снова вступят в силу.

    Ранее сообщалось, что первая сделка была заключена с Великобританией, а затем с Китаем.

    Теги:
    Вьетнам Торговля Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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