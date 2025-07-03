США заключили торговое соглашение с Вьетнамом

Согласно заявлению Трампа в Truth Social, Вьетнам будет платить Соединенным Штатам 20% тариф на все товары и 40% пошлину на грузы, которые будут поставляться транзитом через Вьетнам.

В свою очередь США получат полный доступ к рынку торгового партнера и будут продавать американскую продукцию во Вьетнам по нулевой пошлине.

Ханой успел заключить сделку с США до истечения срока действия так называемых ответных пошлин Трампа. Однако, детали соглашения сторон пока не были раскрыты.

Иностранные государства должны до 9 июля заключить соглашения о торговле и тарифах с США, прежде чем пошлины американского президента снова вступят в силу.

Ранее сообщалось, что первая сделка была заключена с Великобританией, а затем с Китаем.