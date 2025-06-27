США достигли торгового соглашения с Китаем

— Мы только вчера подписали с Китаем, — сообщил Дональд Трамп на мероприятии в Белом доме, посвященном законопроекту о расходах республиканцев.

Трамп не предоставил дополнительных подробностей о сделке, но сказал, что она «откроет Китай».

Президент также намекнул на новую крупную сделку с Индией.

— У нас, возможно, намечается одно мероприятие с Индией. Очень крупное мероприятие, в рамках которого мы собираемся открыть Индию, — добавил Дональд Трамп.

Трамп пообещал заключить «90 сделок за 90 дней» до крайнего срока 9 июля после того, как он приостановил введенные 2 апреля пошлины «Дня освобождения» почти для всех стран из-за негативной реакции.

После эскалации торговой войны между США и Китаем на прошлой неделе был согласован торговый план. По словам Трампа, он уже подписан.

В четверг Трамп раскритиковал СМИ за сосредоточенность на быстро приближающемся крайнем сроке введения пошлин и явном отсутствии у администрации подписанных соглашений.

Трамп сказал, что он «не собирается заключать сделки со всеми». «Некоторым мы просто отправим письмо и скажем большое спасибо, вы заплатите 25, 35, 45 процентов, это самый простой способ сделать это».

Министр финансов Скотт Бессент заявил ранее в этом месяце, что администрация, скорее всего, продлит 90-дневную паузу.

На данный момент администрация подписала только одно соглашение с Соединенным Королевством — союзником, но не сильным торговым партнером США.