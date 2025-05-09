США заключили первую сделку с Великобританией

- Сегодня невероятный день для Америки, поскольку мы заключаем нашу первую честную, открытую и взаимовыгодную торговую сделку – то, о чем наши прошлые президенты никогда не заботились. Вместе с нашим сильным союзником, Соединенным Королевством, мы заключили первую историческую торговую сделку со Дня Освобождения, – написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Президент США отметил, что в рамках сделки Америка получит 6 млрд долларов внешних поступлений от 10% пошлин, 5 млрд долларов новых экспортных возможностей для крупных владельцев ранчо, фермеров и производителей, а также укрепит национальную безопасность как США, так и Великобритании за счет создания системы торговли алюминием и сталью и надежной цепочки поставок фармацевтической продукции.

Однако, детали соглашения все еще дорабатываются, и ожидается, что они будут завершены в ближайшие недели. Трамп сообщил, что сделка включает «миллиарды долларов» расширения доступа США к рынку Великобритании, в том числе для американской сельскохозяйственной продукции, такой как говядина и этанол, передает CBS News.

Необходимо отметить, что ранее Британское правительство не снижало стандарты пищевых продуктов в Великобритании, чтобы блокировать ввоз американской курицы, промытой хлором, или говядины, обработанной гормонами.

Президент США сообщил, что Великобритания также «сократит или устранит» нетарифные барьеры, которые дискриминируют американскую продукцию, и ускорит прохождение американского импорта через таможню Великобритании.

10% пошлина на импорт из Великобритании, которая была представлена президентом в прошлом месяце в рамках его заявления о «Дне освобождения», остается в силе.

Однако Великобритании удалось снизить 25% тариф Трампа на автомобили, сталь и алюминий.

Так, первые 100 тысяч автомобилей, экспортируемые в США британскими автопроизводителями каждый год будут облагаться 10% ставкой, а на дополнительные машины будет действовать тариф 25%. Автомобили являются крупнейшей статьей экспорта Великобритании в США: в прошлом году их стоимость составила около 9 млрд фунтов стерлингов.

В рамках соглашения двигатели и детали самолетов Rolls Royce не будут облагаться пошлинами в США, а британская авиакомпания купит самолеты Boeing на 10 млрд долларов.

В рамках этой сделки отменен 25% тариф на сталь и алюминий British Steel, экспортируемый в США.

Британия также добивалась освобождения от пошлин для фармацевтических препаратов, в то время как США хотят большего доступа на британский рынок для сельскохозяйственной продукции.

По данным Бюро переписи населения, в прошлом году у США был профицит в торговле товарами с Великобританией в размере $11,9 млрд. Товары на сумму $68 млрд, которые США импортировали из Великобритании в 2024 году, составили всего 2% от всех товаров, импортированных в страну.

Ранее сообщалось, что соглашение является полным и всеобъемлющим, которое закрепит отношения между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством на многие годы вперед.