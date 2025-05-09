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    18:30, 08 Май 2025 | GMT +5

    Трамп объявил о заключении нового торгового соглашения

    Ранее президент США заявил о том, что объявит о первом торговом соглашении, достигнутом США, на пресс-конференции в Овальном кабинете в четверг, передает агентство Kazinform.

    Трамп мамыр айында Сауд Арабиясы, Қатар және БАӘ-ге баратынын мәлімдеді
    Фото: x.com/WhiteHouse

    — Это должен быть очень большой и волнующий день для Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства. Пресс-конференция в Овальном кабинете, 10 утра. Спасибо! — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social, намекнув, что первое торговое соглашение достигнуто с Великобританией.

    Позже он добавил, что соглашение с Соединенным Королевством является полным и всеобъемлющим.

    — Соглашение с Соединенным Королевством является полным и всеобъемлющим, которое закрепит отношения между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством на многие годы вперед. Из-за нашей долгой истории и верности друг другу, большая честь, что Соединенное Королевство является нашим ПЕРВЫМ торговым соглашением. За ним последуют многие другие сделки, которые находятся на серьезных стадиях переговоров! — написал Трамп в соц сети Truth Social.

    Ранее мы писали о том, что изменилось в первые 100 дней президентства Трампа.

    Теги:
    Торговля Мировые новости США Дональд Трамп
    Рабига Нурбай
    Рабига Нурбай
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