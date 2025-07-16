Трамп заключил сделку с Индонезией

— Индонезия будет платить Соединенным Штатам 19% тариф на все товары, которые они экспортируют в США, в то время как экспорт из США в Индонезию не должен сопровождаться тарифными и нетарифными барьерами, — объявил Дональд Трамп в Truth Social.

К транзитному товару из стран с более высокими пошлинами будет добавлен тариф, который платит Индонезия, пояснил глава Белого дома.

Трамп отметил, что «эта знаковая сделка впервые в истории открывает весь индонезийский рынок для Соединенных Штатов. Впервые в истории наши владельцы ранчо, фермеры и рыбаки получат полный доступ к индонезийскому рынку с населением более 280 миллионов человек».

Также в рамках соглашения Индонезия обязалась закупить американские энергоносители на $15 млрд, американскую сельскохозяйственную продукцию на $4,5 млрд и 50 самолетов Boeing, многие из которых — 777.

По данным Министерства торговли США, объем товарооборота между двумя странами в 2024 году превысил $38 млрд. В прошлом году дефицит торгового баланса США с Индонезией составил $17,9 млрд.

Ранее сообщалось, что США заключили торговое соглашение с Вьетнамом.