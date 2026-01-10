РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:44, 10 Январь 2026 | GMT +5

    Трамп намерен снизить ставки по кредитным картам до 10%

    Президент США Дональд Трамп объявил, что он выступает за введение годового ограничения процентных ставок по кредитным картам на уровне 10%, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Трамп намерен снизить процентные ставки по кредитным картам
    Фото: msn.com

    — Пожалуйста, примите к сведению, что мы больше не позволим компаниям, выпускающим кредитные карты, «обдирать» американскую общественность, взимая процентные ставки от 20 до 30% и даже выше, что беспрепятственно происходило во времена сонной администрации Джо Байдена, — написал Дональд Трамп в Truth Social.

    Трамп призвал «к однолетнему ограничению процентных ставок по кредитным картам на уровне 10% с 20 января 2026 года».

    Миллиардер, управляющий хедж-фондом Билл Акман отреагировал на заявление Трампа, назвав предложение президента «ошибкой», сообщает FOX Business.

    — Не имея возможности устанавливать ставки, достаточные для покрытия убытков и получения адекватной прибыли на вложенный капитал, кредиторы, выпускающие кредитные карты, будут аннулировать карты миллионов потребителей, которым придётся обращаться к ростовщикам за кредитами по более высоким ставкам и на условиях, худших, чем те, что они платили ранее, — написал Билл Акман в X.

    Ранее сообщалось, что долги американцев, включая кредитные карты, достигли нового рекорда в 18,6 трлн долларов.

