телерадиокомплекс президента РК
    04:57, 11 Апрель 2026 | GMT +5

    Трамп намерен построить в Вашингтоне самую большую триумфальную арку в мире

    Президент США Дональд Трамп в Truth Social показал проект триумфальной арки в Вашингтоне, которая, по его словам, станет «самой большой и красивой аркой в мире», передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Фото: Truth Social / @realDonaldTrump

    — Сегодня моя администрация официально представила многоуважаемой комиссии изящных искусств презентацию и планы строительства самой большой и красивой триумфальной арки в мире, — написал американский лидер.

    На фото, сопровождающем сообщение, показан проект компании Harrison Design. Он включает в себя арку из светлого камня с элементами позолоты, двумя большими орлами из цветного металла по бокам вершины и позолоченной золотой фигурой по центру, напоминающей статую Свободы с крыльями.

    Строительство Мировые новости США Дональд Трамп
    Сара Болат
