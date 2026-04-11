Трамп намерен построить в Вашингтоне самую большую триумфальную арку в мире
Президент США Дональд Трамп в Truth Social показал проект триумфальной арки в Вашингтоне, которая, по его словам, станет «самой большой и красивой аркой в мире», передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.
— Сегодня моя администрация официально представила многоуважаемой комиссии изящных искусств презентацию и планы строительства самой большой и красивой триумфальной арки в мире, — написал американский лидер.
На фото, сопровождающем сообщение, показан проект компании Harrison Design. Он включает в себя арку из светлого камня с элементами позолоты, двумя большими орлами из цветного металла по бокам вершины и позолоченной золотой фигурой по центру, напоминающей статую Свободы с крыльями.