    08:03, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Трамп может посетить Казахстан

    В ходе саммита «Центральная Азия — США» президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность посетить Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    — Казахстан и США подписали новые соглашения на сумму более 17 миллиардов долларов в сферах авиации, минеральных ресурсов и цифровых технологий. На Ваш взгляд, какая сфера этого партнерства является наиболее важной? И второй вопрос. Президент Трамп, когда мы сможем объявить, что Вы станете первым Президентом США, посетившим Казахстан? Когда Вы будете нашим гостем? — спросили у Дональда Трампа на саммита «Центральная Азия — США».

    Президент США отвечая, отметил, что возможно может посетить Казахстан.

    — Я не исключаю такую возможность (посетить Казахстан — ред). Считаю, что все эти сферы очень важны. Никогда не знаешь, что будет через год. Ваша страна обладает огромными природными ресурсами, и у вас выдающийся Президент, — сказал Дональд Трамп.

    Ранее сообщалось, что Президент Казахстана принял участие в саммите «Центральная Азия – США».

    Теги:
    Дональд Трамп
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
