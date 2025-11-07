Трамп может посетить Казахстан
В ходе саммита «Центральная Азия — США» президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность посетить Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Казахстан и США подписали новые соглашения на сумму более 17 миллиардов долларов в сферах авиации, минеральных ресурсов и цифровых технологий. На Ваш взгляд, какая сфера этого партнерства является наиболее важной? И второй вопрос. Президент Трамп, когда мы сможем объявить, что Вы станете первым Президентом США, посетившим Казахстан? Когда Вы будете нашим гостем? — спросили у Дональда Трампа на саммита «Центральная Азия — США».
Президент США отвечая, отметил, что возможно может посетить Казахстан.
— Я не исключаю такую возможность (посетить Казахстан — ред). Считаю, что все эти сферы очень важны. Никогда не знаешь, что будет через год. Ваша страна обладает огромными природными ресурсами, и у вас выдающийся Президент, — сказал Дональд Трамп.
Ранее сообщалось, что Президент Казахстана принял участие в саммите «Центральная Азия – США».