Трамп и Нетаньяху обсудили дальнейшие действия в отношении Ирана
Президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что продолжит дипломатические переговоры с Ираном, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Трамп положительно оценил результаты встречи.
— Я только что закончил встречу с премьер-министром Израиля Нетаньяху и представителями его правительства. Это была очень хорошая встреча, прекрасные отношения между нашими двумя странами продолжаются, — написал Дональд Трамп в Truth Social.
По вопросу Ирана Трамп отметил, что продолжит дипломатические переговоры с Тегераном.
— Мы не достигли ничего определенного, кроме того, что я настоял на продолжении переговоров с Ираном, чтобы выяснить, возможно ли заключение сделки. Если это возможно, я дам понять премьер-министру, что это будет предпочтительнее. Если это невозможно, нам просто нужно будет посмотреть, каков будет результат. В прошлый раз Иран решил, что ему лучше не заключать сделку, и получил «Полуночный молот» — это не пошло им на пользу. Надеюсь, на этот раз они будут более разумными и ответственными, — сообщил Дональд Трамп в социальной сети.
Также Трамп обсудил с Нетаньяху ситуацию в Газе: «Мы обсудили огромный прогресс, достигнутый в Газе и регионе в целом. На Ближнем Востоке действительно царит мир».
Ранее сообщалось, что Иран допускает снижение уровня обогащения урана при полной отмене санкций.