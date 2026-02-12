РУ
    03:57, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Трамп и Нетаньяху обсудили дальнейшие действия в отношении Ирана

    Президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что продолжит дипломатические переговоры с Ираном, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Трамп и Нетаньяху
    Фото: МИД Израиля (Israeli Ministry of Foreign Affairs)

    Трамп положительно оценил результаты встречи.

    — Я только что закончил встречу с премьер-министром Израиля Нетаньяху и представителями его правительства. Это была очень хорошая встреча, прекрасные отношения между нашими двумя странами продолжаются, — написал Дональд Трамп в Truth Social.

    По вопросу Ирана Трамп отметил, что продолжит дипломатические переговоры с Тегераном.

    — Мы не достигли ничего определенного, кроме того, что я настоял на продолжении переговоров с Ираном, чтобы выяснить, возможно ли заключение сделки. Если это возможно, я дам понять премьер-министру, что это будет предпочтительнее. Если это невозможно, нам просто нужно будет посмотреть, каков будет результат. В прошлый раз Иран решил, что ему лучше не заключать сделку, и получил «Полуночный молот» — это не пошло им на пользу. Надеюсь, на этот раз они будут более разумными и ответственными, — сообщил Дональд Трамп в социальной сети.

    Также Трамп обсудил с Нетаньяху ситуацию в Газе: «Мы обсудили огромный прогресс, достигнутый в Газе и регионе в целом. На Ближнем Востоке действительно царит мир».

    Ранее сообщалось, что Иран допускает снижение уровня обогащения урана при полной отмене санкций.

    Рустем Кожыбаев
