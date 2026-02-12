Трамп и Нетаньяху обсудили дальнейшие действия в отношении Ирана

Трамп положительно оценил результаты встречи.

По вопросу Ирана Трамп отметил, что продолжит дипломатические переговоры с Тегераном.

— Мы не достигли ничего определенного, кроме того, что я настоял на продолжении переговоров с Ираном, чтобы выяснить, возможно ли заключение сделки. Если это возможно, я дам понять премьер-министру, что это будет предпочтительнее. Если это невозможно, нам просто нужно будет посмотреть, каков будет результат. В прошлый раз Иран решил, что ему лучше не заключать сделку, и получил «Полуночный молот» — это не пошло им на пользу. Надеюсь, на этот раз они будут более разумными и ответственными, — сообщил Дональд Трамп в социальной сети.