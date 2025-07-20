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    19:35, 19 Июль 2025 | GMT +5

    Трамп: Армения и Азербайджан близки к заключению мира

    Дональд Трамп сообщил, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном близко к завершению. Соответствующее заявление он сделал во время официального ужина с сенаторами в Белом доме передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Трамп
    Фото: x.com / @WhiteHouse

    — Армения, Азербайджан…мы сотворили там настоящее чудо и дело уже почти завершено, если не полностью, — отметил Трамп комментируя прогресс в мирном процессе.

    Данное заявление прозвучало на фоне активизации двустороннего диалога между Ереваном и Баку и продолжающихся шагов по укреплению взаимного доверия.

    Ранее, 10 июля в Абу-Даби состоялись переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Лидеры подтвердили, что прямой двусторонний диалог остается наиболее эффективным форматом для обсуждения всех вопросов, связанных с процессом мирного урегулирования. Обсуждения на встрече охватили весь спектр ключевых направлений мирной повестки, которые на сегодня определяют будущее азербайджано-армянских отношений.

    Теги:
    Армения Азербайджан Мировые новости США Дональд Трамп
    Мирас Куандыков
    Мирас Куандыков
    Автор
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