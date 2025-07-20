Трамп: Армения и Азербайджан близки к заключению мира

— Армения, Азербайджан…мы сотворили там настоящее чудо и дело уже почти завершено, если не полностью, — отметил Трамп комментируя прогресс в мирном процессе.

Данное заявление прозвучало на фоне активизации двустороннего диалога между Ереваном и Баку и продолжающихся шагов по укреплению взаимного доверия.

Ранее, 10 июля в Абу-Даби состоялись переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Лидеры подтвердили, что прямой двусторонний диалог остается наиболее эффективным форматом для обсуждения всех вопросов, связанных с процессом мирного урегулирования. Обсуждения на встрече охватили весь спектр ключевых направлений мирной повестки, которые на сегодня определяют будущее азербайджано-армянских отношений.