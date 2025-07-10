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    16:20, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Встреча Алиева с Пашиняном прошла в конструктивной атмосфере

    Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прошла в очень конструктивной атмосфере, передает Kazinform со ссылкой на Caliber.Az.

    Встреча Алиева с Пашиняном прошла в конструктивной атмосфере
    Фото: Пресс-служба президента Азербайджана

    На переговорах в Абу-Даби также принимали участие министры иностранных дел и вице-премьеры обеих стран.

    По данным портала Caliber.Az, обсуждения охватили весь спектр ключевых направлений мирной повестки, которые на сегодня определяют будущее азербайджано-армянских отношений.

    В центре внимания оказались: вопросы делимитации границы, которая десятилетиями оставалась источником напряженности; открытие и развитие Зангезурского коридора; а также подготовка к парафированию мирного договора. Обсуждения по этим вопросам носили глубокий и субстантивный характер, что позволяет говорить о выходе сторон на новую фазу переговорного процесса.

    В марте 2025 года Армения и Азербайджан объявили, что согласовали текст соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений.

    Ранее Азербайджан и Армения согласовали порядок делимитационных работ на границе.

    Теги:
    Армения Ильхам Алиев Азербайджан
    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
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