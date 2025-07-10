Встреча Алиева с Пашиняном прошла в конструктивной атмосфере

На переговорах в Абу-Даби также принимали участие министры иностранных дел и вице-премьеры обеих стран.

По данным портала Caliber.Az, обсуждения охватили весь спектр ключевых направлений мирной повестки, которые на сегодня определяют будущее азербайджано-армянских отношений.

В центре внимания оказались: вопросы делимитации границы, которая десятилетиями оставалась источником напряженности; открытие и развитие Зангезурского коридора; а также подготовка к парафированию мирного договора. Обсуждения по этим вопросам носили глубокий и субстантивный характер, что позволяет говорить о выходе сторон на новую фазу переговорного процесса.

В марте 2025 года Армения и Азербайджан объявили, что согласовали текст соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений.

Ранее Азербайджан и Армения согласовали порядок делимитационных работ на границе.