    07:30, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Трагическая гибель пешехода в Аксу: мужчину переехали дважды

    Мужчина попал под колеса рядом с акиматом города Аксу, при этом, один из виновников скрылся с места ДТП, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дтп
    Фото: Canva

    В полиции рассказали, что мужчину на пешеходном переходе сбил водитель на автомобиле ВАЗ-21213. Однако на этом ДТП не закончилось.

    — Далее, водитель второй автомашины ВАЗ-21070 переехал пешехода и скрылся с места ДТП. Полицией водители установлены, задержаны и доставлены в отдел полиции, — сообщили в ДП Павлодарской области.

    Пострадавший от полученных травм скончался.

    Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, а также оставлению места аварии.

    Напомним, ранее на трассе Павлодар — Кызылорда в ДТП с участием лошади погибли два человека.


    ДТП Павлодар Полиция
    Артём Викторов
