Трагическая гибель пешехода в Аксу: мужчину переехали дважды

В полиции рассказали, что мужчину на пешеходном переходе сбил водитель на автомобиле ВАЗ-21213. Однако на этом ДТП не закончилось.

— Далее, водитель второй автомашины ВАЗ-21070 переехал пешехода и скрылся с места ДТП. Полицией водители установлены, задержаны и доставлены в отдел полиции, — сообщили в ДП Павлодарской области.

Пострадавший от полученных травм скончался.

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, а также оставлению места аварии.

Напомним, ранее на трассе Павлодар — Кызылорда в ДТП с участием лошади погибли два человека.





