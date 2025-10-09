07:30, 09 Октябрь 2025 | GMT +5
Трагическая гибель пешехода в Аксу: мужчину переехали дважды
Мужчина попал под колеса рядом с акиматом города Аксу, при этом, один из виновников скрылся с места ДТП, передает корреспондент агентства Kazinform.
В полиции рассказали, что мужчину на пешеходном переходе сбил водитель на автомобиле ВАЗ-21213. Однако на этом ДТП не закончилось.
— Далее, водитель второй автомашины ВАЗ-21070 переехал пешехода и скрылся с места ДТП. Полицией водители установлены, задержаны и доставлены в отдел полиции, — сообщили в ДП Павлодарской области.
Пострадавший от полученных травм скончался.
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, а также оставлению места аварии.
