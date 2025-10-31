РУ
    Трагедия на уроке физкультуры в Туркестанской области: погиб пятиклассник

    Прокуратура внесла представление об отстранении от должности учителя до завершения расследования гибели школьника, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Школа , образование / мектеп , білім физкультура
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Трагический инцидент произошел в общеобразовательной школе имени К. Аманжолова в Шардаринском районе. По предварительным данным, во время урока физической культуры ученик упал и получил травму.

    — Учитель и школьный медработник оперативно оказали первую помощь и доставили ребенка в Шардаринскую районную больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, школьник скончался во время операции. Происшествие находится на контроле областного управления образования, — сообщили в ведомстве.

    Учитель пока продолжает работу, в школе сейчас осенние каникулы. Однако, как сообщила руководитель отдела образования Шардаринского района Жанат Мусатаева, прокуратура внесла представление о временном отстранении педагога до окончания расследования.

    — Вопрос будет рассмотрен на следующей неделе, и учителя временно отстранят от исполнения обязанностей до начала учебных занятий, — уточнила Жанат Мусатаева.

    По факту гибели 11-летнего школьника возбуждено уголовное дело.

    — В настоящее время полицией проводится досудебное расследование и необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств. По результатам расследования будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение в соответствии с законодательством, — сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.

    Ранее корреспонденты Kazinform сообщали, что в Актюбинской области проводится досудебное расследование по факту ДТП с участием 13-летнего подростка, который погиб, не справившись с управлением. По данным полиции, школьник без разрешения взял автомобиль отца и, двигаясь по территории поселка, опрокинулся в кювет. В результате полученных травм ребенок скончался.

     

