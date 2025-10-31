В Актобе 13-летний подросток угнал автомобиль отца и погиб, не справившись с управлением

По данным департамента полиции Актюбинской области, трагедия произошла в жилом массиве Бауырластар. Несовершеннолетний, без разрешения взяв автомобиль своего отца, во время движения по территории поселка не справился с управлением, после чего автомобиль опрокинулся в кювет.

В результате ДТП ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, подросток скончался.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Департамент полиции Актюбинской области обращается к родителям с призывом строго контролировать своих детей и не допускать управления транспортными средствами несовершеннолетними.

Напомним, 23 октября в результате лобового столкновения грузового автомобиля и пассажирской «ГАЗели» на трассе Самара — Шымкент в Актюбинской области погибли 12 человек, в том числе водители обоих авто. Шесть пострадавших, в том числе, один подросток, были доставлены в медицинские учреждения Актобе.