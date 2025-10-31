РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:50, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Актобе 13-летний подросток угнал автомобиль отца и погиб, не справившись с управлением

    В Актобе проводится досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 13-летний подросток, передает агентство Kazinform.

    ДТП
    Фото: pixabay

    По данным департамента полиции Актюбинской области, трагедия произошла в жилом массиве Бауырластар. Несовершеннолетний, без разрешения взяв автомобиль своего отца, во время движения по территории поселка не справился с управлением, после чего автомобиль опрокинулся в кювет.

    В результате ДТП ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, подросток скончался.

    В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

    Департамент полиции Актюбинской области обращается к родителям с призывом строго контролировать своих детей и не допускать управления транспортными средствами несовершеннолетними.

    Напомним, 23 октября в результате лобового столкновения грузового автомобиля и пассажирской «ГАЗели» на трассе Самара — Шымкент в Актюбинской области погибли 12 человек, в том числе водители обоих авто. Шесть пострадавших, в том числе, один подросток, были доставлены в медицинские учреждения Актобе. 

    Теги:
    ДТП Актобе
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают