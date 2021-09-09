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    14:17, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Той на 100 человек остановили туркестанские полицейские

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Той на 100 человек остановили туркестанские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Во время очередных рейдовых мероприятий сотрудники полицейской службы Казыгуртского РОП совместно с мобильной группой в одном из ресторанов выявили факт организации местным жителем семейного торжества с участием около 100 гостей.

    Стражи порядка провели с присутствующими разъяснительные беседы о недопустимости проведения мероприятия в карантин и распустили всех по домам. В отношении устроителя тоя и владельца заведения собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС для принятия законного решения.

    Как известно, связи с осложнением эпидемиологической обстановки из-за распространения коронавирусной инфекции в стране введен карантинный режим. В рамках контроля за соблюдением требований карантина полицейские Туркестанской области ежедневно проводят профилактические и рейдовые мероприятия.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Туркестанская область Общество для mail.ru Правоохранительные органы
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