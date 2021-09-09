ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Той на 100 человек остановили туркестанские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Во время очередных рейдовых мероприятий сотрудники полицейской службы Казыгуртского РОП совместно с мобильной группой в одном из ресторанов выявили факт организации местным жителем семейного торжества с участием около 100 гостей.

Стражи порядка провели с присутствующими разъяснительные беседы о недопустимости проведения мероприятия в карантин и распустили всех по домам. В отношении устроителя тоя и владельца заведения собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС для принятия законного решения.

Как известно, связи с осложнением эпидемиологической обстановки из-за распространения коронавирусной инфекции в стране введен карантинный режим. В рамках контроля за соблюдением требований карантина полицейские Туркестанской области ежедневно проводят профилактические и рейдовые мероприятия.