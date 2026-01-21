Товарооборот Центральной Азии и Китая впервые превысил $100 млрд

По данным ведомства, совокупный объем экспорта и импорта увеличился на 12% в годовом выражении, продемонстрировав устойчивый рост пятый год подряд. Китай впервые закрепил статус крупнейшего торгового партнера стран Центральной Азии.

В структуре товарооборота сохраняется профицит в пользу КНР. Экспорт Китая в страны региона вырос на 11% и составил $71,2 млрд. Основной объем поставок пришелся на электромеханическую и высокотехнологичную продукцию. Особо отмечается укрепление позиций товаров так называемой «новой тройки»: электромобилей, литиевых батарей и солнечных панелей.

Импорт из стран Центральной Азии в КНР продемонстрировал более высокую динамику, увеличившись на 14% до $35,1 млрд. При этом расширился ассортимент несырьевых товаров. Наиболее заметный прирост зафиксирован в сегментах химической продукции, металлургической промышленности и агропромышленного комплекса.

Ранее сообщалось, что Китай достиг рекордного профицита торгового баланса в 2025 году.