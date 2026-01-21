РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:15, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Товарооборот Центральной Азии и Китая впервые превысил $100 млрд

    В 2025 году внешнеторговый оборот между пятью странами Центральной Азии и Китаем достиг исторического максимума в $106,3 млрд, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Министерство коммерции КНР.

    Товарооборот Центральной Азии и Китая впервые превысил $100 млрд
    Фото: Anadolu

    По данным ведомства, совокупный объем экспорта и импорта увеличился на 12% в годовом выражении, продемонстрировав устойчивый рост пятый год подряд. Китай впервые закрепил статус крупнейшего торгового партнера стран Центральной Азии.

    В структуре товарооборота сохраняется профицит в пользу КНР. Экспорт Китая в страны региона вырос на 11% и составил $71,2 млрд. Основной объем поставок пришелся на электромеханическую и высокотехнологичную продукцию. Особо отмечается укрепление позиций товаров так называемой «новой тройки»: электромобилей, литиевых батарей и солнечных панелей.

    Импорт из стран Центральной Азии в КНР продемонстрировал более высокую динамику, увеличившись на 14% до $35,1 млрд. При этом расширился ассортимент несырьевых товаров. Наиболее заметный прирост зафиксирован в сегментах химической продукции, металлургической промышленности и агропромышленного комплекса.

    Ранее сообщалось, что Китай достиг рекордного профицита торгового баланса в 2025 году.

    Теги:
    Китай Товарооборот Мировые новости Центральная Азия
    Берик Табынбаев
    Автор
