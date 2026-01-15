Китай достиг рекордного профицита торгового баланса в 2025 году

Совокупный объем внешней торговли КНР за прошедший год составил 45,47 трлн юаней (около $6,48 трлн). При этом экспорт товаров достиг 26,99 трлн юаней, продемонстрировав рост на 6,1%, в то время как импорт увеличился на 0,5%, составив 18,48 трлн юаней.

Китай поддерживает торговые связи с 240 странами и регионами, при этом со 190 из них зафиксирована положительная динамика. Объем торговли со странами-участницами инициативы «Один пояс, один путь» достиг 23,6 трлн юаней, увеличившись на 6,3% и обеспечив 51,9% совокупного внешнеторгового оборота страны. Также зафиксирован значительный рост торговли с АСЕАН (8%), Латинской Америкой (6,5%) и Африкой (18,4%).

Представители ГТУ отметили, что достигнутые показатели позволили Китаю обновить исторические рекорды и подтвердить статус ведущей мировой державы в секторе торговли товарами.

Оценивая перспективы на 2026 год, в ведомстве указывают на ожидаемый рост факторов неопределенности во внешней среде и сохраняющееся давление на сектор международной торговли. Вместе с тем подчеркивается, что стабильный фундамент национальной экономики, ее преимущества и высокий потенциал остаются неизменными, что создает базу для дальнейшего устойчивого развития.

