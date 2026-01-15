Китай достиг рекордного профицита торгового баланса в 2025 году
Внешнеторговый оборот КНР в 2025 году увеличился на 3,8% в годовом исчислении. Положительное сальдо торгового баланса страны достигло рекордной исторической отметки, составив почти 1,19 трлн долларов. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Совокупный объем внешней торговли КНР за прошедший год составил 45,47 трлн юаней (около $6,48 трлн). При этом экспорт товаров достиг 26,99 трлн юаней, продемонстрировав рост на 6,1%, в то время как импорт увеличился на 0,5%, составив 18,48 трлн юаней.
Китай поддерживает торговые связи с 240 странами и регионами, при этом со 190 из них зафиксирована положительная динамика. Объем торговли со странами-участницами инициативы «Один пояс, один путь» достиг 23,6 трлн юаней, увеличившись на 6,3% и обеспечив 51,9% совокупного внешнеторгового оборота страны. Также зафиксирован значительный рост торговли с АСЕАН (8%), Латинской Америкой (6,5%) и Африкой (18,4%).
Представители ГТУ отметили, что достигнутые показатели позволили Китаю обновить исторические рекорды и подтвердить статус ведущей мировой державы в секторе торговли товарами.
Оценивая перспективы на 2026 год, в ведомстве указывают на ожидаемый рост факторов неопределенности во внешней среде и сохраняющееся давление на сектор международной торговли. Вместе с тем подчеркивается, что стабильный фундамент национальной экономики, ее преимущества и высокий потенциал остаются неизменными, что создает базу для дальнейшего устойчивого развития.
