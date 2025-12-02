Китай обнуляет пошлины для стран Африки: что за этим стоит

Сотрудничество в цифрах

Китай уже 16 лет подряд является крупнейшим торговым партнером стран Африки. В 2024 год товарооборот вырос на 4,8% до $259,56 млрд. Экспорт из КНР повысился на 3,5%, до $178,76 млрд, импорт из африканских государств увеличился на 6,9%, до $116,8 млрд.

Основу китайского экспорта в Африку составляют готовые изделия. Речь идет о машинах и оборудовании, электротехнике и электронике, автомобилях и запчастях, строительных материалах и широком спектре потребительских товаров.

В свою очередь Китай импортирует в значительной степени сырьевые товары, главным образом нефть и газ, медь и медные катоды, кобальт, железную и алюминиевую руду, золото и другие цветные металлы. Отдельное место занимает сельхозпродукция, что сделало Китай одним из крупнейших рынков сбыта для африканского агросектора, объем импорта в 2024 году которого достиг примерно $5,3 млрд.

На этом фоне китайские прямые инвестиции в Африку, которые в 2024 году составили около 3,37 млрд долларов по данным китайской стороны, дополняют торговые потоки и поддерживают создание промышленных зон, логистических узлов и перерабатывающих мощностей.

Какие страны попадают под льготный режим

В официальных заявлениях КНР подчеркивается, что нулевая ставка пошлин будет распространяться на страны, с которыми установлены дипломатические отношения. По данным Министерства иностранных дел КНР, Пекин установил дипотношения с 53 из 54 государств Африки.

Фото: Shutterstock

Первым африканским государством, установившим дипломатические отношения с Китаем, стал Египет в 1956 году. Последней страной, присоединившейся к числу партнеров, стал Южный Судан в 2011 году.

На сегодняшний день единственным государством, не имеющим официальных отношений с Пекином, остается Королевство Эсватини, поддерживающее связи с Тайванем.

Поэтапная реализация

Пекин подчеркивает, что отмена пошлин будет осуществляться в рамках соглашений об экономическом партнерстве и с учетом готовности африканских государств выполнять обязательства по стандартизации, качеству продукции и санитарному контролю.

КНР уже предоставила льготный режим для большинства товарных позиций из наименее развитых стран, включая ряд африканских государств. Теперь речь идет о расширении практики на весь континент.

Китай также заявил о намерении расширять программы технической помощи африканским министерствам торговли и сельского хозяйства, чтобы помочь странам адаптироваться к требованиям крупнейшего потребительского рынка Азии.

Исследователь Китайско-африканского института Ян Баожун считает, что Африка является континентом с наибольшим числом наименее развитых стран, и мера Китая по введению нулевых тарифов направлена на повышение уровня промышленного сотрудничества за счет расширения торговли.

— Такая политика усиливает китайско-африканское взаимодействие и стимулирует больше государств Глобального Юга совместно продвигаться по пути модернизации, — подчеркивает эксперт.

Директор Института исследований африканской экономики Чжэцзянского педагогического университета Лю Цинхай отмечает, что в целом модель сотрудничества Китая со странами Африки является более равноправной, эффективной и прагматичной, что принесло Пекину доверие и поддержку африканских государств.

Фото: © Macauhub

— Европейский союз продвигает собственную инициативу »GlobalGateway» и обещает крупные инвестиции в мировую инфраструктуру. Проекты Китая, включая строительство железных дорог, портов и других объектов, обычно завершаются в более короткие сроки и оказывают прямое влияние на экономическое развитие африканских стран, — сказала Лю Цинхай.

Эксперт добавила, что в области передачи технологий Китай обладает теми практичными решениями, которые Африке действительно нужны, и уделяет внимание подготовке кадров на местах.

— В свою очередь, ЕС также имеет определенные преимущества в высоких технологиях, однако ЕС не хватает прикладных и доступных решений, соответствующих уровню развития африканских стран, — отмечает она.

В докладе американского мозгового центра Atlantic Council авторы пишут, что экономический подъем Китая и его интеграция с Африкой стали катализатором нового инфраструктурного строительства и появления новых отраслей на африканском континенте. Однако это также делает африканские государства более уязвимыми к негативным последствиям изменений во внутренней экономике Китая.

— По мере того как китайская модель, основанная на инвестициях и производстве, теряет прежний импульс, африканским официальным лицам и политикам необходимо планировать дальнейший рост и экономическую трансформацию с пониманием того, что их крупнейший торговый и инвестиционный партнер в будущем может выглядеть иначе, чем в предыдущем десятилетии, — говорится в исследовании.

В чем выгоды для Африки и Китая?

Решение Китая об обнулении пошлин открывает африканским странам более свободный доступ на один из крупнейших мировых рынков. Для государств, относящихся к группе наименее развитых, это означает дополнительные возможности для наращивания экспорта и ускорения модернизации ключевых отраслей экономики. Мера повышает их шансы на участие в глобальных цепочках поставок и способствует устойчивому росту.

Снижение тарифных барьеров усиливает промышленное сотрудничество между Китаем и Африкой. Появляется больше условий для развития совместных производств, переработки сырья и создания промышленных зон, что помогает африканским экономикам постепенно переходить от сырьевой модели к выпуску продукции с более высокой добавленной стоимостью. Это укрепляет экономическую стабильность партнеров и делает торговлю более сбалансированной.

Инициатива несет и важный геополитический смысл, поскольку вписывается в стремление Китая укреплять взаимодействие с Глобальным Югом. Нулевые пошлины воспринимаются как сигнал поддержки и готовности к более тесному сотрудничеству. Для Африки это означает расширение внешнеэкономических возможностей, а для Китая укрепление позиций одного из ключевых партнеров на континенте.

Фото: Wikipedia

Как это может отразиться на Центральной Азии

Как известно, Китай остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров для стран Центральной Азии. По итогам 2024 года объем взаимной торговли достиг $66,2 млрд, а основу центральноазиатского экспорта по-прежнему формируют сырьевые товары и продукция агросектора.

На этом фоне решение Китая обнулить таможенные пошлины для ряда африканских государств создает новую конфигурацию конкуренции на китайском рынке. Африканские поставщики работают в сопоставимых товарных нишах и получают прямой доступ к сегментам, где традиционно представлены экспортеры из Центральной Азии. Это усиливает риск перераспределения спроса в пользу африканского сырья, которое поступает в Китай без тарифных издержек и тем самым получает ценовое преимущество.

Дополнительным фактором становится логистика. Африка активно инвестирует в развитие портов и морских транспортных маршрутов, что постепенно снижает стоимость доставки. Если совокупная себестоимость африканской продукции продолжит сокращаться при сохранении нулевых тарифов, центральноазиатские поставки могут столкнуться с потерей прежних ценовых преимуществ на китайском рынке.

В долгосрочной перспективе странам Центральной Азии потребуется адаптация экспортной политики. Укрепление позиций на китайском рынке будет зависеть от глубины переработки, сокращения доли сырьевых поставок и привлечения капитала в транспортную инфраструктуру.

Такой подход позволит региону конкурировать в условиях расширяющейся системы преференций, в которой льготный режим распространяется не только на Африку, но и на других партнеров Пекина.