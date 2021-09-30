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    13:46, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Товарооборот с Россией вырос в 3,5 раза - Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль сотрудничества Казахстана с Россией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане успешно работают более 7,5 тысяч российских и почти 3,5 тысяч совместных предприятий. В рамках нашего форума за годы совместного сотрудничества подписано около 200 соглашений и договоров. За этот период товарооборот вырос в 3,5 раза и достиг 19 млрд долларов», - сказал Касым-Жомарт Токаев на XVII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

    По информации Главы государства, объем прямых инвестиций из России за последние 15 лет составил более 16 млрд долларов.

    «Казахстанские инвестиции в Россию составили почти 4,5 млрд долларов. Это довольно значительная цифра. Мы взаимодействуем практически во всех отраслях экономики - промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, в Кокшетау началась работа XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В работе XVII форума межрегионального сотрудничества двух стран принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Сотрудничество Главная Экономика Россия Интеграция и партнерство
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