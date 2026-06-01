Товарооборот продукции АПК между Казахстаном и Ираном вырос на 55,8%

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел встречу с министром промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран Сейедом Мохаммадом Атабаком, передает Kazinform со ссылкой на Минсельхоз.

Стороны обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в АПК, развитие взаимной торговли, а также инвестиционное взаимодействие.

— Казахстан придает особое значение расширению сотрудничества с Ираном в аграрной сфере. Наши рынки взаимодополняемы, что подтверждается устойчивым ростом взаимной торговли сельхозпродукцией, — подчеркнул Айдарбек Сапаров.

По итогам 2025 года товарооборот продукции АПК между странами увеличился на 55,8% и достиг 342 млн долларов США, что составило 79% от общего объема двусторонней торговли. Экспорт отечественной сельхозпродукции вырос на 97% — до 238,5 млн долларов США. Объем поставок зерновых также увеличился более чем в два раза и составил 1,1 млн тонн на сумму 225,3 млн долларов США.

В этой связи особое внимание в ходе встречи было уделено экспорту зерна в Иран, наращиванию поставок говядины и баранины, соответствующей международным ветеринарным и халал-стандартам.

Фото: Минсельхоз РК

Также был отмечен значительный потенциал по поставкам на иранский рынок растительных масел и других видов продовольствия.

Сейед Мохаммад Атабак подчеркнул заинтересованность Ирана в дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном.

— Казахстан является важным партнером Ирана в регионе. Мы заинтересованы в дальнейшем увеличении взаимного товарооборота, расширении поставок сельскохозяйственной продукции, развитии логистических маршрутов, а также реализации совместных проектов в сфере переработки и агропромышленной кооперации, — заявил министр промышленности, рудников и торговли Ирана.

Отдельный блок обсуждения был посвящен вопросам инвестиционного сотрудничества. Айдарбек Сапаров пригласил иранских инвесторов к реализации проектов в сфере производства и глубокой переработки сельхозпродукции, в том числе в области переработки зерновых и масличных культур.

Фото: Минсельхоз РК

По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжать активное сотрудничество по всем ключевым направлениям агропромышленного комплекса.

Ранее сообщалось о том, что поставки казахстанского зерна в Афганистан выросли в 2,3 раза.