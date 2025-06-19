Товарооборот между Центральной Азией и Китаем за пять месяцев поставил рекорд

С января по май объем импорта и экспорта между Китаем и странами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном — вырос на 10% в годовом исчислении и достиг $39,8 млрд, что является рекордным показателем за этот период.

В 2024 году объем торговли между Китаем и странами Центральной Азии увеличился более чем в три раза по сравнению с 2014 годом и составил $94,8 млрд.

Профессор Института Евразии Академии международной торговли и экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР Лю Хуацинь сообщила, что Казахстан является крупнейшим торговым партнером. В 2024 году объем казахстанско-китайской торговли достиг рекордной отметки в $43,82 млрд.

По словам главного научного сотрудника Института Восточной Европы, России и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (КАОН) Су Чан, на протяжении более десяти лет Китай и Казахстан в рамках инициативы «Пояс и путь» успешно осуществляют сотрудничество в области логистики, инфраструктуры, экономики и торговли.

— В настоящее время Китай и Казахстан реализуют новые проекты в области производственных мощностей, плодотворно развивается туристическое сотрудничество между странами. Имеются намерения по взаимовыгодному партнерству в сфере высоких технологий. Китайско-казахстанские отношения начали новое «золотое тридцатилетие», и обе страны имеют многообещающие перспективы развития, — отметила эксперт КАОН Су Чан.

Ранее мы писали, что Центральная Азия и Китай перейдут к созданию совместных производственных процессов.